Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2017 - Fulbert Dzimbé pose des actes concrets à Lumumba II

Fulbert Dzimbé, candidat indépendant aux législatives et locales du 17 juillet à Lumumba II a officiellement lancé sa campagne par l'opération d'assainissement et de fumigation dans les quartiers 114, 109 et 106 le 8 juillet.

L'opération ville propre a permis le curage de la rivière Tchinouka à hauteur du pont de l'OCH situé entre le château d'eau et l'arrêt Bolé-bantou, le pont de l'entrée de KM4 sur l'avenue Marien et le pont du quartier Tchitchelle à la descente du lycée Poaty-Bernard bouchés par des immondices causant des maladies à travers les piqûres de moustiques et des odeurs nauséabondes.

Par ailleurs, dans les quartiers 106 et 114, Fulbert Dzimbé et son équipe ont posé la première pierre pour la construction d'un dalot de 5m sur la rivière tchinouka qui reliera ces deux quartiers. Cet acte salutaire a été apprécié par les chefs des deux quartiers. La pose de la pierre a été précédée par un rituel pour les travaux se réalisent dans la quiétude et sans incident majeur. « Nous te remercions avec toutes ta délégation pour l'action que vous venez faire dans nos quartiers qui, depuis leur création en 1972, n'ont pas une passerelle adéquate », a remercié le président du quartier 114, Gabin Mabaya Dzoualou.

Toujours dans le cadre de l'assainissement et pour chasser le paludisme des menages riverains de Tchinouka, Fulbert Dzimbé et sa suite ont également organisé l'opération de fumigation des maisons situées au bord de la rivière tchinouka ainsi que de toutes les zones censées abritées les insectes. Cette première phase de la campagne du candidat indépendant Fulbert Dzimbé dans Lumumba II a été sanctionnée par une messe d'action de grâce qui a eu lieu le dimanche 9 juillet en l'église Saint-Pierre. Au cours de ce culte, l'abbé Pierre Akabanzambi a appelé tous les candidats à ne pas céder aux provocations, ni aux actes d'incivisme. « Ne donnez pas la boisson aux jeunes, attendez plutôt la fin des campagnes pour faire la fête », a-t-il ajouté après l'évangile.

Soulignons que ces activités d'assainissement lancées officiellement dans le cadre de la campagne électorale à Lumumba II ne sont qu'une suite logique des activités qu'il a toujours menées avant d'annoncer sa candidature à la demande des habitants des quartiers 114, 113, 109, 116 et 105. Notons que les populations de ces quartiers ont remis une enveloppe à Fulbert Dzimbé afin de faire acte de candidature pour les actions sociales réalisées dans leurs quartiers, notamment le don de 4 800 tables du marché de l'OCH communément, la réhabilitation de la piste d'athlétisme du lycée professionnel Thomas-Sankara, la distribution du matériel aratoire, l'assistance aux démunis, le désenclavement du quartier Saint-Pierre et le rétablissement de l'éclairage public dans la circonscription.