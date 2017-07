Congo-Brazzaville: Tourisme - Des assises nationales pour consolider l'image du pays le 17 juillet

Dans la perspective d'aider le Congo à disposer des données économiques plus fiables, un atelier de… Plus »

A l'issue de ces premières assises, qui auront lieu sous le patronage du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, le Congo souhaite la prise de conscience de tous les partenaires tant nationaux qu'internationaux de la nécessité et de l'urgence d'appuyer ce secteur en République du Congo ; l'engagement des parties prenantes pour la mobilisation des financements nécessaires au développement de l'activité touristique ; la consolidation, in fine, d'une image « Destination Congo Brazzaville ».

La ministre du Tourisme et des loisirs a déclaré que ces assises constituent le départ et la naissance réelle du tourisme congolais. D'où, l'importance de l'arrivée du secrétaire général de l'OMT qui vient porter sa caution à la création de la « Destination Congo ». Arlette Soudan Nonault, a également abordé les questions allant non seulement au-delà de son propos introductif mais aussi des questions portant sur le deuxième volet de son département à savoir les loisirs. Elle a en outre annoncé la tenue d'une réunion des bailleurs de fonds en marge de ces assises.

« Le Fonds bleu, source de financement pour l'écotourisme »; « Quelles sont les difficultés rencontrées par les opérateurs du secteur touristique en République du Congo-Brazzaville » ; « Une bonne gouvernance propice au développement du tourisme durable en République du Congo-Brazzaville et partages d'expériences »; « Quelle intégration de la société civile pour le bon développement du tourisme durable en République du Congo-Brazzaville ? » et « L'intégration de la Destination Congo-Brazzaville dans le renforcement du Branding de la Destination Afrique ».

Ces assises seront à la fois la vitrine des immenses potentialités en matière de tourisme durable et le point de départ véritable de la politique touristique au Congo. En prélude à cet évènement, la ministre du Tourisme et des loisirs a animé une conférence de presse le 08 juillet dernier.

