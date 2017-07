Burkina Faso: Bitumage du tronçon Kongoussi-Djibo - Des émissaires chez le ministre des Infrastructures

Selon l'émir de Djibo, promesse avait été faite aux populations lors de la cérémonie de lancement par le Premier ministre, Paul Thiéba Kaba, que les travaux débuteront à Djibo pour permettre l'employabilité des jeunes. « Nous avons pensé qu'avec les travaux de bitumage de nombreux jeunes allaient être employés afin de résoudre le problème de chômage et améliorer un tant soit peu leurs conditions de vie, mais rien n'y fit. Las d'attendre, ils sont pris par le découragement et frustrés par ce manque de considération», a-t-il affirmé.

« Lors de votre visite sur le chantier, vous avez interpellé l'entreprise sur l'état d'avancement des travaux et les raisons qui l'ont motivée à limiter les travaux juste après le village de Namissiguia. Le chef de chantier a fait savoir que c'est le problème de l'insécurité qui les ont contraints à ne pas vouloir poursuivre les travaux. Ce jour-là, vous les avez sommés de continuer les travaux même s'ils allaient recruter une agence de sécurité privée. Mais depuis, le constat fait est que les travaux n'ont pas évolué et cela a créé une frustration au sein de la population », a-t-il déclaré, avant d'ajouter que les populations pensent qu'elles sont délaissées.

Une délégation provinciale, composée du haut-commissaire, Mohamed Dah, de l'émir de Djibo, du responsable religieux, Cheick Konfé Souleymane, de l'ex-député Dick Marcus et quelques responsables d'OSC, s'est rendue à Ouagadougou, le jeudi 06 juillet 2017 pour échanger avec le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma, sur l'état d'avancement des travaux de bitumage du tronçon Kongoussi-Djibo. La rencontre s'est déroulée dans la salle de réunion dudit ministère en présence du secrétaire général, Paul Yaogo, et du conseiller technique, Ezedine Boly.

