Burkina Faso: Toégui / Le CDP-MPP... Vous connaissez ?

Ici on élucubre. Des élucubrations génériques extensibles en spécialités. Les « On s'en fout » s'abstenir. Les « Allez jouer au rugby» s'abstenir. « La résistance dans la rue » s'abstenir. Le monopole de la rue, s'abstenir. C'est un objecteur de conscience qui vous parle. Et qui s'apprête à être végétarien un jour sur deux.

A moi, chef KANZIM. Vous n'avez pas donné suite à ma demande d'audience. Il faut que je vous parle au plus vite, il y va de la survie du 3 wlobs. Voilà... C'est la ANTA, encore elle. Vous avez lu ses Antaneries de Mardi passé ? Je vous assure, si vous ne tirez pas les oreilles de cette fille elle va nous attirer les pires ennuis. Elle parle comme un « on s'en fout ». Le « règne du CDP-MPP » qu'elle a dit. Ça c'est grave. Pourquoi un règne ? Nous ne sommes pas dans une monarchie ici. Nous sommes en République. Nous sommes même plus qu'en République, nous sommes au Faso.

Vous êtes d'accord non chef Kanzim ?

Et puis, cette vipère de ANTA parle de CDP-MPP. CDP-MPP c'est quoi ? Mais elle ne perd rien pour attendre. Si jamais le MPP apprend qu'on le traite de CDP ça va arriver à son argent... Et si jamais le CDP apprend qu'on le traite de MPP elle va faire KK... C'est ce que je tenais à vous dire, chef Kanzim. Faites quelque chose pour préserver le 3 wlobs. Mais je connais le dilemme qui sera le votre. Si vous laissez la Anta poursuivre ses Antaneries assassines sans sévir, le CDP-MPP va boucler l'état-major du 3 wlobs à double tour manu-militari. Si vous lui faites une mise à pied également, c'est la moitié du Tout-Ouaga qui prendra d'assaut notre siège car, quoi qu'on dise, cette égérie de Kôrô-YAMYELE a un fan-club qui ne s'en laisse pas conter.

Néanmoins, cher chef Kanzim, prenez vos précautions. Vous avez vu qu'elle a menacé notre Webmaster de sa spatule ? C'est moi qui vous dis, elle ne plaisante pas. Sa spatule, c'est de la qualité supérieure, du « Made in Ganzourgou ». Moi, si je n'avais pas mon oncle Tougalo, il y a belle lurette que j'étais sans bijou de famille.

ANTA... Quelle fille !!! Et pourtant elle a fait son école à Jérusalem. Elle connaît l'Ancien Testament par cœur. Cela dit, cher chef Kanzim, sauf votre respect, je dirais que vous aussi, en matière de malcauserie, lorsque vous vous y mettez, vous en avez de bien drôles de Mossichologies. Vous avez dit « Mouta moutalogiques ». C'est quoi la Mouta moutalogie ?

Le CDP et le MPP, à ne pas confondre avec le CDP-MPP. Les deux plus grands partis de gauche. Par opposition aux deux plus grands partis de droite, l'UPC et le ... .et le ... ... . Que dois-je dire ?l'UPC et l'ADF-RDA ou l'ADF-RDA et l'UPC ? Pour sûr, si j'opte pour l'un de ces deux partis, l'on me dira que j'ai commis un outrage en plaçant l'ADF-RDA avant l'UNDD. A Droite, qui est avant qui ? A Gauche, qui est après qui ? Ce genre de gueguerre n'a plus cours en France. Emmanuel Macron, le génie fait homme, est venu mettre fin à la récréation. Depuis les élections passées, à M'Bengué, y a plus de Droite, y a plus de Gauche, y a même plus de Centre. Tout le monde des ex Premier Ministre aux ex Ministres, tout le monde accourt pour s'inscrire dans le parti de Emmanuel Macron, la France En Marche. On se bouscule pour ne pas être un militant de la 25e heure.

De 300 députés qu'ils étaient au Parti Socialiste, ils ne sont plus que 30 députés. Suite à cette déroute, le Parti Socialiste envisage de vendre son siège du Boulevard Solférino pour sauver les meubles, la valeur de ce siège étant estimée à 35 milliards de francs CFA. La question se pose de savoir si à l'issue de la vente, la répartition se fera entre les militants qui sont demeurés Socialistes jusqu'au bout ou si les militants Socialistes qui ont immigré vers En Marche pourront prétendre au pactole. Cette situation ne nous concerne aucunement, mais touchons du bois. Fasse le ciel que ce qui s'est passé en France ne se produise chez nous. Que nous ne nous levons pas un matin pour constater qu'il n'y a plus aucun Parti Social Démocrate au Faso. C'est-à-dire qu'on se lèverait sans CDP... Sans MPP... Sans les autres. Tous auraient fait leur valise vers Laurent Bado parce que le Tercérisme n'est ni à Droite ni à Gauche ni au Centre. Si ce n'est chez Laurent Bado, ce sera chez Nestorine Sangaré qui elle non plus n'est ni à gauche ni à droite ni nulle part ailleurs.

Je cause, je cause, mais avec notre propension à imiter et à prendre pour vérité tout ce qui vient de chez nos anciens ancêtres les Gaulois, il ne faut jurer de rien. Si une telle situation advenait chez nous, et encore une fois, touchons du bois, le siège de l'Avenue Kwamé Nkrumah pourrait être mis en vente. Comment se fera alors le partage? En d'autres termes, est-ce que dans la répartition, le MPP aura droit à sa part ? La question n'est pas aussi simple ou si vous voulez la réponse n'est pas aussi simple. Parce que, les témoins sont là.

Qui a eu l'idée de la construction du siège ? C'est un RSS. Qui a choisi le site du siège ? C'est un RSS. Qi a fait le plan du siège ? C'est un RSS. Les RSS doivent donc avoir leur part.

Une élucubration-fiction en appelant une autre je ne peux m'empêcher de penser au RDA. Ou pour être très précis, à l'ADF-RDA. Et ça me fend le cœur. Le RDA, le plus grand parti politique du Faso-Volta et d'Afrique Francophone s'est laissé prendre son siège, un siège qui n'a son pareil nulle part : La Maison du Peuple. L'historique Maison du Peuple. La bien nommée Maison du Peuple .

Dit-on que Gilbert est avocat ? Hermann aussi ? Et ils n'ont pas remuer ciel et terre pour récupérer leur joyau ?

Les RSS sont bons. Je leur dois une fière chandelle. Je leur sais gré de me laisser élucubrer sur eux sans jamais lever le petit doigt pour qu'on m'amène couper la tête au poteau N°5. De ma mémoire d'élucubreur, ils ne m'ont coupé la tête que 3 fois alors que j'élucubre sur eux depuis des lustres. Ils sont bons. J'aime les grands qui sont bons.

Zeph aussi est bon. C'est un grand. Moi Toégui, je n'ai pas peur des grands. J'ai peur des petits. Je n'ai pas peur des RSS et je n'ai pas peur de Zeph.

Mais j'ai peur des Tête de rat de Zeph. Mais j'ai peur des Queue de lion de Zeph. Qu'est-ce que vous croyez ? Il n'y a pas que les RSS qui ont des Tête de rat et des Queue de lion. Zeph aussi a ses Tête de rat et ses Queue de lion. Un politicien qui n'a ni Tête de rat ni Queue de lion n'est pas un politicien. Il y a même des Tête de rat qui ont leur Tête de rat et des Queue de lion qui ont leur Queue de lion.

Il y a une dizaine de jours, après avoir invité les députés de l'opposition à enclencher la résistance à l'hémicycle, Zeph a ensuite ajouté : « ... dans le cas contraire l'opposition invitera les Burkinabè à l'Assemblée Nationale et dans la rue... »

Hum ! Hum ! deux fois. Hum ! trois fois.

J'ai téléphoné à un ami pour lui dire :

- Tu as lu ce que Zeph a dit ?

- Non, qu'est-ce qu'il a dit.

- Il invite l'opposition à l'Assemblée Nationale et dans la rue.

Et l'ami de me répondre :

- C'est très bien ça. Il a dit ça vraiment ? En tout cas moi je le ferai. Même tout de suite je suis prêt à le suivre.

- Mais il ne le fera pas. Je connais Zeph.

- Il le fera. Pourquoi il ne le fera pas ?

- Il ne le fera pas parce que c'est un démocrate.

Dur. Dur dur d'élucubrer dans la douleur. Je l'ai fait. Je l'ai fait sans vous annoncer que Cyrille BANDAOGO est mort. En voyant ma tristesse à l'annonce de la mort de Cyrille BANDAOGO, les gens me demandent si c'était mon copain. Non, ce n'était pas mon copain. Il était plus qu'un copain. On me demande alors s'il était un ami. Non, ce n'était pas ce qu'on appelle un ami. Je ne sais pas quoi vous dire. Si c'était un frère ? Non le mot frère ne convient pas. Comment vous dire, ce n'était pas un copain. Ce n'était pas un ami. C'était comme un frère mais ce n'était pas un frère. Ce qu'il était vraiment pour moi ? A la vérité je ne sais quoi répondre parce que Cyrille était plus qu'un copain, il était plus qu'un ami. Depuis quand Cyrille et moi on se connaît ? Je ne sais pas. Je ne sais pas puisqu'on se connaît depuis toujours. Je peux peut-être vous dire que c'était un titi de Dapoya et moi aussi j'étais un titi de Dapoya.

Cyrille ? Les gens ne vous parleront que de son football au sein de l'USO. Moi, non. Je ne vous parlerai pas de son foot-ball parce que je ne voyais pas en Cyrille un joueur de football. Pour moi il était Cyrille, c'est tout. Avant le foot c'était Cyrille, après le foot c'était Cyrille.

Voilà... J'arrête. Si je dois parler de Cyrille, 1000 pages 6 ne suffiraient pas.

Adieu Cyrille ! N'est-ce pas que toi et moi on se connaît depuis toujours ?