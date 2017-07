Ile Maurice: Comment déclarer un décès

Par contre, si un Mauricien est décédé lorsqu'il se trouve à l'étranger et qu'il sera rapatrié pour les funérailles, un certificat des autorités sanitaires sera émis, permettant alors à l'officier de l'état civil de livrer un permis d'incinération. Et au cas où une mort se produirait à bord d'un bateau ou d'un avion, le commandant doit faire un constat. En arrivant au pays, il le remet sous forme de mémorandum au directeur de la marine ou de l'aviation civile. Celui-ci le redirige alors au Registrar de l'état civil pour répertorier le décès dans le registre.

Généralement, les bureaux de l'état civil sont opérationnels de 8 h 45 à 16 heures durant la semaine. Le week-end et les jours fériés, les décès peuvent être enregistrés entre 9 heures et midi dans les bureaux suivants : Port-Louis, Pamplemousses, Le Ravin à Rivière-du-Rempart, Centre-de-Flacq, Saint-Pierre, Bambous, Souillac, Mahébourg, Rose-Hill et Curepipe.

D'après le guide des démarches de l'état civil, la déclaration d'un décès doit être effectuée dans les 24 heures suivant la perte du proche. Cette démarche doit se faire au bureau de l'état civil le plus proche de la localité où est survenu le décès ou celle où réside la personne ayant rendu l'âme. Il faudra présenter la pièce d'identité de cette dernière, son certificat de naissance et son acte de mariage. Le certificat médical attestant de la raison du décès est aussi nécessaire. C'est après ce processus qu'un permis sera livré à la famille du défunt pour la crémation.

