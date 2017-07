Ile Maurice: Un peintre meurt électrocuté - Le CEB enquête

L'officier Vishwam Sambah a été mordu par le berger allemand du ministre Anil Gayan, mercredi. Et d'autres… Plus »

Krishnen Boodhun laisse derrière lui sa femme Priya avec qui il allait bientôt fêter ses 16 ans de mariage et deux enfants âgés de 11 et 14 ans.

Le fil de haute tension qui a touché mortellement le peintre intéresse également le Central Electricity Board. Tout bâtiment doit respecter une distance minimale de 4,5 mètres de ce type de fil ; or, selon les premières informations obtenues, la distance entre le bâtiment en question et le fil de haute tension serait inférieure à 4,5 mètres. Il ressort aussi que le fil de haute tension n'était pas isolé contrairement à ce que préconisent les normes de sécurité.

