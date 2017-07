Ile Maurice: Six mois bien remplis pour Jasveer Ramduth

interview

Il est à ce poste depuis six mois seulement, mais Jasveer Ramduth est passionné par son travail dans la région de Poudre d'Or-Village.

Il se livre sur les projets déjà accomplis mais aussi ceux qui se concrétiseront dans l'avenir. Le jeune homme fait savoir qu'outre son poste de conseiller de district, il préside le Public Health Committee et est vice-président du Welfare Committee au conseil de district de Rivière-du-Rempart.

Cela fait six mois que vous êtes en poste, parlez-nous des projets que vous avez réalisés dans votre région ?

J'ai fait pas mal de travaux d'infrastructure, dont l'asphaltage de plusieurs chemins, l'aménagement de drains et j'ai fait installer des points de lumière le long de rues. J'organise aussi, avec le soutien de mes collègues conseillers du village, beaucoup d'activités pour mon endroit telles que des tournois de football, de volley-ball ou encore de nombreuses activités à l'intention des personnes du troisième âge. Je contribue par ailleurs, à titre personnel, à l'achat de matériels pour les villageois. Par exemple, si des jeunes ont besoin de T-shirts ou de ballons pour le foot ou encore quand les personnes du troisième âge ont besoin d'un moyen de transport pour leurs sorties.

Pouvez-vous énumérer d'autres projets d'avenir pour améliorer la qualité de vie des habitants de votre village ?

Récemment nous avons reçu un nouveau terrain de football. En priorité, je souhaite le mettre à niveau, placer un grillage autour du terrain et mettre des lampes pour l'éclairer pendant un certain nombre d'heures dans la soirée. Je dois remercier Sudesh Rughoobur pour son soutien. En ce qui concerne l'ancien terrain de foot, je voudrais le réaménager en un parcours de santé où nous installerons aussi un podium autour duquel nous pourrons nous rassembler pendant nos fêtes. De plus, les chauffeurs de taxis de Poudre d'Or-Village n'ont pas d'endroit fixe où travailler. Je veux faire aménager un endroit officiel comportant un abri pour eux. D'autre part, à chaque grosse averse il y a toujours des maisons qui sont inondées, plus précisément à la Cite EDC et à Bois-d'Oiseaux. Je compte faire de mon mieux pour que des drains soient aménagés dans le plus bref délai.

Quels sont les plus gros soucis dans votre village, ceux qui doivent être traités au plus vite ?

Le plus gros souci pour moi c'est de voir des jeunes qui cherchent des plaisirs superficiels, les drogues de synthèse en l'occurrence. Je ferai de mon mieux avec le soutien de la police et des ONG pour sensibiliser les jeunes afin que Poudre d'Or reste un endroit paisible où il fait bon vivre. Sinon, nous n'avons pas vraiment de gros soucis. Nous faisons face à de petits ennuis comme les quelques rues non asphaltées ou encore des arbres et des branches qui doivent être élagués. Mais en ce moment nous nous occupons de ces problèmes-là. Si nous avons un souci concernant le ramassage d'ordures vu qu'il y a un manque de personnel, le conseil de district de Rivière-du-Rempart a déjà lancé les procédures pour en recruter. Faut-il dire que nous ne sommes pas le seul village à souffrir de ce problème ?