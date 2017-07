Cote d'Ivoire: Salif Diallo rencontre Guillaume Soro en marge de l'assemblée parlementaire francophone au Luxembourg

Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, Guillaume Soro et Salif Diallo, respectivement Présidents du Parlement ivoirien et burkinabé se sont rencontrés. Profitant de ce raout international au Luxembourg, les deux hommes ne s'étaient plus rencontrés depuis la chute du régime Blaise Compaore, suite à l'insurrection populaire du 30 octobre 2014.

Cette brouille diplomatique entre le Burkina et la Côte d'Ivoire trop forte avait connu un semblant de règlement au niveau des chefs d'État mais pas au niveau des deux patrons de Parlement.

En clair, il n'y avait pas encore de contact direct entre Salif Diallo et Soro Guillaume. Des sources bien informées parvenues à Confidentiel Afrique, c'est chose faite desormais. SORO et Salif Diallo se sont vus et ont dissipé même leurs malentendus. La rencontre a été cordiale et fraternelle, commente une source autorisée à Confidentiel Afrique.

Salif Diallo et Soro Guillaume ont promis de se retrouver dans un délai proche. Salif Diallo en sa qualité de Président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso a même apporté le soutien de son pays à la candidature de Guillaume Soro au poste de vice Président de l'APF.