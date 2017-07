Madagascar: Ministère de l'Economie - Un plan stratégique pour lutter contre la faim

La mairesse Lalao Ravalomanana prend ses responsabilités pour défendre Antananarivo et ses patrimoines. Plus »

La structure organisationnelle à trois niveaux du processus y afférent a été présenté dans le cadre de son lancement officiel dernièrement. Il s'agit notamment de l'Advisoryboard présidé par le ministre de tutelle, le Gl Herilanto Raveloarison, du LeadConvener présenté par Kolo Roger ainsi que des structures piliers composées de Technical Team, Research Team et Strategic Review Team. Ainsi, le ministère de l'Economie prévoit de recenser les lacunes d'intervention, des ressources et des capacités du pays tout en proposant des domaines d'actions prioritaires. Des consultations régionales sont ainsi prévues, pour ce faire.

Depuis septembre 2015, près de 1 140 000 personnes sont dans une situation d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi, l'Etat via le ministère de l'Economie et du Plan, s'est engagé cette année à entreprendre un examen stratégique national « faim zéro » en vue d'élaborer un plan stratégique de lutte contre la faim.

