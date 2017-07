Congo-Kinshasa: OIF - La situation politique en au paysexaminée à la réunion de Paris

La rencontre a eu pour objectif de faire le point sur les principales recommandations formulées dans le rapport de la mission d'évaluation électorale de l'organisation déployée en RDC du 30 avril au 14 mai 2017.

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a réuni, le 7 juillet, à son siège à Paris en France, les Envoyés spéciaux des États et organisations internationales partenaires de la RDC, impliqués dans l'accompagnement du processus électoral dans ce pays.

Cette rencontre exceptionnelle, a souligné un communiqué de l'OIF, visait également à poursuivre les échanges avec la communauté internationale sur le processus électoral, en y associant les autorités congolaises, qui ont une responsabilité majeure pour la tenue d'élections libres, fiables, inclusives et transparentes, dans le respect des clauses de l'Accord de la Saint-Sylvestre. Ces échanges ont permis d'examiner l'état de la situation politique en RDC, notamment les questions prioritaires relatives aux élections auxquelles, a insisté l'OIF, il faudrait accorder la plus grande attention dans l'intérêt de l'apaisement de la vie politique et de la conduite du processus électoral dans des conditions de transparence et d'inclusivité, garantes de sa crédibilité.

La tenue de cette réunion a aussi permis à la Francophonie de « réaffirmer son rôle aux côtés d'autres partenaires, dans la recherche de solutions à la crise politique qui secoue la RDC ainsi que son engagement à poursuivre son appui au processus électoral en cours dans cet État membre ».

Plusieurs délégations venues de la Belgique, de la Suède, de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, des Nations unies et de l'Union européenne ont pris part à cette rencontre organisée dans le cadre du Groupe international de contact (GIC) sur la région des Grands lacs. Du côté de la RDC, on a noté la présence du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale, Leonard She Okitundu, de la Représentante personnelle du chef de l'État à la Francophonie, Isabel Tshombe, ainsi que du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa.

On rappelle, en effet, qu'une mission d'évaluation électorale de l'OIF a été déployée du 30 avril au 14 mai en RDC. Celle-ci avait évalué à mi-parcours les opérations d'enrôlement des électeurs et l'avancement des activités préélectorales. La réunion de Paris a eu pour objectif de faire le point sur les principales recommandations formulées dans le rapport de ladite mission.