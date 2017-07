Congo-Brazzaville: Kouilou - Un nouveau site touristique voit le jour

Situé à 120 km de Pointe-Noire, Basatsinda Wilderness Camp est un site touristique jouxtant la réserve de la biosphère de Dimonika dans le Mayombe (ditrict de Mvouti).

Son paysage luxuriant et pittoresque et ses nombreuses curiosités naturelles sont autant de merveilles à découvrir pour les écotouristes et amoureux de la nature.

Basatsinda Wilderness Camp offre aux visiteurs une large gamme d'activités villageoises telles les visites guidées de la palmeraie de vin de palme, la pêche traditionnelle, la cueillette des fruits, les œuvres artistiques divers (poterie, vannerie... ), fruits de l'ingéniosité des artisans de la contrée.

Ce site mis en valeur pour ses atouts divers est à inscrire dans les tablettes du secteur touristique congolais renaissant. La valorisation des sites comme Basatsinda et sa viabilisation sont plus qu'espérés pour que la destination Congo soit une réalité, surtout que ce site travaille déjà en étroite collaboration avec les villages situés dans la biosphère de Dimonika, réserve de biosphère du Congo Brazzaville reconnue par l'Unesco en 1988.

Pour rendre agréable et convivial la visite des lieux, des guides expérimentés sont à la disposition des visiteurs qui ont à cet effet l'avantage de visiter la forêt du Mayombe aux attraits toujours insoupçonnés ( faune, flore, relief, etc.). Des bungalows écologiques sont mis à leur disposition rendant encore plus passionnant leur séjour. Basatsinda Wilderness Camp œuvre pour la protection de la faune et leur habitat en République du Congo par la création, l'organisation et l'unification des efforts de conservation grâce au développement du tourisme durable.