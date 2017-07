Dans la perspective d'aider le Congo à disposer des données économiques plus fiables, un atelier de… Plus »

Agé de 42 ans, le candidat Edgard Roland Rivadel Loumbou est un natif de Mfilou. Ancien directeur technique des sociétés de téléphonie mobile Airtel Congo et Warid Congo, il est ingénieur en télécommunications et diplomé de l'HEM de Mont réal au Canada.Il a pour suppléant Eugène Bakoula.

Le pays, selon Guy Brice Parfait Kolélas, sera réparti en quatre provinces. La province du Congo central regroupant Brazzaville, le Pool et la Bouenza, celle du littoral avec Pointe-Noire, le Kouilou et le Niari. La province de Mbé comprenant la Lékoumou, les Plateaux et la Cuvette Ouest et enfin celle de l'équateur avec la Likouala, la Sangha et la Cuvette centrale.

