C'est un évènement annuel de quatre jours. Entre exposants et visiteurs, des échanges, des animations culturelles et des jeux sont proposés. « L'objectif est de créer le brassage entre les populations autochtones, les commerçants, les autorités et surtout avec les autres peuples », indique le président de l'association, rappelant qu'à la première édition en 2017, les communautés congolaise, béninoise et togolaise étaient invitées.

« Aujourd'hui, après l'identification des besoins en eau, élevage et éducation de base, l'association mène des programmes d'adduction d'eau, d'élevage et de campagne de distribution de fournitures scolaires. Pour mieux structurer toutes ces actions, une foire annuelle nommée « fête de Nemnin » a été instaurée », précise Charles Nzamba. Nemnin est à l'origine du nom d'un quartier en devenir de Ouagadougou.

Dans la catégorie des coopérations peu institutionnalisées, Charles Nzamba, président de l'association Somwaya, facilite une coopération amicale et fructueuse entre les peuples du Congo et du Burkina Faso.

