Congo-Brazzaville: Vient de paraitre - « Le Miroir d'un nègre », second ouvrage de Mexi Espoir Ndingoue

Paru aux éditions Edilivre en juin 2017, « Miroir d'un nègre » est un recueil de poèmes de 44 pages dans lequel l'auteur dénonce plusieurs thèmes traitant l'Africain dans sa forme pure. Mexi Espoir Ndingoue parle de la morale.

Ce recueil de 33 poèmes écrit en vers et en prose fait état des thèmes comme enfant, dieux, vivre sans femme, Afrique, constitution, argent, village, pays, famille, larmes en sourire, maman, le rouge et le mensonge, père, force forte ... « Ce qui est dénoncé reflète le comportement barbare d'un Africain », explique l'auteur.

A la page 9 du poème intitulé "dieux", l'auteur montre l'être africain avec plusieurs dieux, il croit au christianisme mais possède des totems. c'est ce qui justifie le fait d'avoir plusieurs objectifs. « De fétiche que de surplus. Elles n'ont plus de foi, ces créatures en chaire Oh Dieu ! D'où sortent ces dieux ? L'affaire d'Eve continue, on ne voit que dieux. Dieu n'est plus résultat révolutionnaire, l'œuvre de Satan », peut-on lire.

Dans vivre sans femme, l'auteur valorise la femme, elle est utile autant de malheur mais, inutile autant de malheur. L'homme reconnait la valeur de la femme lorsqu'il est sérieusement malade. Abandonnée au moment du bonheur, la femme est négligée, parfois chassée de la maison. « Le témoignage ne peut être témoigné. La femme est donc un témoin utile. Au besoin de ma mort ! Il me faut en avoir. Oh femme ! Oh femme ! Inutile au temps de bonheur, utile au temps de malheur », écrit l'auteur.

Pour le thème de la famille, celui-ci démontre qu'en Afrique une famille qui a des moyens financiers est importante par rapport à celle qui est dépourvue, elle a tendance d'être marginaliser.

Dans le poème la force forte, Mexi Espoir dénonce le comportement des personnes qui refusent d'aider leur proche en cas de maladie, dit-on par manque d'argent et la personne est abandonnée sur son lit d'hôpital. A sa mort, on fait des cotisations énormes et, achètent des cercueils qui coûtent chers.

Dans le rouge et le mensonge, l'auteur évoque la manière avec laquelle les dirigeants africains acquièrent le pouvoir. Selon ces dirigeants, pour bien faire la politique, il faut faire des sacrifices et mentir. « Leur abus met en confusion des pensées Il faut alors maîtriser leur vraie union. La souveraineté est en bonne fonction, c'est finalement le résultat des rouges, il faut de ce fait avoir le courage Oh ! Oh ! La souveraineté du lieu vert. Le rouge est aujourd'hui plus dans ce vert, les animaux noirs dédaignent le verbe, leur force fait fuir le gré de ses semblables », page 20

Baptisé par le pseudonyme plume de lumière, Mexi Espoir Ndingoue interpelle dans les poèmes maman et père, aux pages 18 et 19, la conscience des lecteurs sur l'importance de ces deux parents qui méritent respect et bonheur. « Sauveur de brancard Secours sur la terre, représentant de Dieu, le lien de son témoignage Oh mon père ! En ton absence, je m'arrête aux nuages ; la terre m'est loin. Tu es ma vie, ma pensée vitale, mon ordonnance manifeste, mon soulagement de toute maladie, le bercement du berceau, la préférence de Dieu, la dernière de ses miracles ».

L'auteur s'est indigné pour ceux qui n'honorent pas leurs parents. « Nous constatons que de nos jours, certains enfants ne respectent plus les parents, nous devions les respecter. La bible dit qu'avant de croire à Dieu nous devons croire d'abord au père et à la mère ».

Mexi Espoir Ndingoue est étudiant en quatrième année de droit privé. Il est auteur de deux publications, dont le premier en décembre 2016 est intitulé Du mal au bien : l'échec éduque et le second, miroir d'un nègre.

L'auteur sollicite l'assistance des autorités congolaises pour l'encourager dans son parcours litteraire. « Je me bat avec mes petits moyens pour publier mes œuvres », se plaint-il.

Deux de ces ouvrages sont en cours d'écriture, « les chroniques africains » et « le droit civil des personnes au Congo ».