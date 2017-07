Congo-Brazzaville: Vie des partis - ECT s'enracine à Maluku

L'Éveil de la conscience pour le travail et le développement (ECT) présent déjà à Maluku vient avec l'adhésion du député provincial Kale Lobobi Prosper-Papy de s'enraciner dans cette contrée urbano-rurale de la capitale. Le 9 juillet, ce parti a enregistré un succès très remarquable à Maluku centre.

Avec en tête son autorité morale Felix Kabange Numbi , les militants de l'ECT ont procédé à l'accueil d'un nouvel adhérant de taille au sein du parti. Il s'agit du député provincial Kale Lobobi Prosper-Papy qui a reçu le ministre de l'Aménagement du territoire et autorité morale du parti à son arrivée dans la cité de Maluku située dans la périphérie ouest de la ville de Kinshasa. Félix Kabange était accompagné pour la circonstance de son épouse Irène Kasongo. Ensemble, ils ont marché avec la population scandant des chants de joie et de bienvenue. Sur deux kilomètres, des personnes venues en grand nombre, ont exprimé leur attachement total au parti du ministre de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville.

Au point de chute de la marche, près dix mille militants attendaient le cortège dans une ambiance festive. Sous les applaudissements de la foule, l'honorable Kale Lobobi a reçu des mains de Sandra Lola, représentante du directoire politique de l'ECT, les symboles du parti : la lampe tempête , le foulard , le drapeau ainsi que la casquette. Suivra la signature des fiches d'adhésion par les notables du coin avec Kale Lobobi lui-même. Dans son bref speech, le leader des nouveaux adhérents a promis de faire rayonner le parti à Maluku centre et dans les quatorze quartiers qui constituent cette municipalité urbano-rurale.

À son tour, le ministre Félix Kabange Numbi a félicité cette adhésion massive au parti ECT et juste après il a appelé la population à soutenir le processus électoral en RDC et d'aller se faire enrôler. L'instant d'après a été l'accompagnement des membres de l'ECT à l'enregistrement sur les listes électorales au centre d'inscription situé dans l'enceinte du complexe scolaire Bondeko de Maluku. Le député provincial Kale Lobobi s'est enrôlé sous le regard du ministre Félix Kabange qui lui a promis tout le soutien du parti dans l'implantation, la sensibilisation et la formation civique des militants.

Il faut noter que sur place, l'ECT va également travailler avec l'ONG "Action Kale Lobobi " qui encadre les veuves et les mamans maraîchères. Celles-ci ont offert au ministre de l'Aménagement du territoire et Rénovation de la ville, des biens en vivres, notamment des chèvres, des bananes plantains, des paniers des poissons fumés, etc., pour sceller d'un cachet spécial de gratitude la visite de l'autorité morale de l'ECT dans cette contrée.