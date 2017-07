Libye: Italie - Les affaires reprennent

Les entreprises italiennes n'ont pas attendu pour reprendre leur coopération, là où elles l'avaient laissée, en Libye. Ainsi le groupe Anas International enterprise, AIC, vient d'annoncer la reprise des activités liées à la réalisation de l'autoroute Ras Ejdyer-Emsaad. Il s'agit d'une infrastructure qui va traverser toute la Libye sur 1750km de longueur, de la frontière avec l'Egypte, au sud-est, à celle avec la Tunisie au nord-ouest. Le contrat était inclus dans un accord d'amitié signé entre Silvio Berlusconi et le colonel Kadhafi en 2008 et gelé par la force des événements.

À Rome, on reste convaincu que la Libye est la clé de plusieurs défis du moment. Aussi bien la lancinante question des flux migratoires, celle du terrorisme islamique que des tensions sociales dans le Maghreb et le Machreck, la clé de lecture la plus pertinente ramène à la Libye, plongée dans le chaos depuis la guerre contre le colonel Kadhafi en 2011. Ce pays est devenu une passoire favorisant à la fois l'activisme de groupes djihadistes que des transits de migrants tentant de gagner l'Europe par la Mer vers l'Italie.

