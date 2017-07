Congo-Brazzaville: 53e Coupe du Congo de football - FC MK et RCK s'accrochent, Lupopo bat Dauphin Noir, Vutuka domine Rangers

La phase finale de la Coupe du Congo de football 2017 est fortement disputée au stade Joseph Kabila Kabange de Kindu dans la province du Maniema, avec des oppositions âpres dans les deux groupes de cette compétition.

Après avoir écopé d'un forfait en première journée pour absence à l'heure du coup d'envoi, Vutuka de Kikwit se relance directement avec un précieux succès...

La deuxième journée de la phase finale de la Coupe du Congo de football a vécu le samedi 8 et dimanche 9 juillet au stade Joseph-Kabil-Kabange de Kindu dans la province du Maniema. Dans le groupe B, le FC MK et le Racing Club de Kinshasa ont été à forces égales, le dimanche, se quittant sur le score de parité d'un but partout Junior Wane Leba a ouvert la marque pour FC MK à la 6e minute, signant son troisième au cours de ce tournoi après le doublé gagnant contre le FC Saint-EloiLupopo en première journée. Mais NtumbaLibanza a égalisé pour Racing Club de Kinshasa à la 30e minute, inscrivant son deuxième but dans ce tournoi.

Après sa défaite de la première journée, le FC Saint-Eloi Lupopo s'est ressaisi en battant au forceps l'AS Dauphin Noir de Goma par quatre buts à trois, avec les buts de Ngongelwa (20e minute), Kayembe (34e et 41e minute) pour Lupopo. Le buteur de Dauphin Noir, César Manzoki, a encore sévi une fois de plus, malgré la défaite de son équipe. Les Cheminots de Lubumbashi menaient jusqu'à quatre buts à un, avant d'encaisser deux buts et finir la partie sous une forte pression adverse. Mais ils ont réussi à préserver leur avance au tableau d'affichage.

Le samedi 8 juillet dans le groupe A, Maniema Union, devant son public du stade Joseph-Kabila de Kindu, a difficilement battu US Panda par un but à zéro. Aloma Kashinde a inscrit l'unique but de la partie à la 76e minute. Le club venu de Likasi dans le Grand Katanga a fini la partie à neuf après l'expulsion de deux joueurs.

En match de groupe B, reporté pour le lundi 10 juillet, l'AS Vutuka, qui a finalement pu joindre Kindu après avoir écopé d'un forfait en première journée, s'est imposé face à l'AC Rangers de Kinshasa par trois buts à deux. Le club de Kikwit effectue une belle entrée en la matière avec cette victoire, préservant encore des chances de se qualifier pour la suite de la compétition.