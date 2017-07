Congo-Kinshasa: Portrait - Nina Isako, créatrice de la marque « Isako »

Jeune déterminée et ambitieuse, Nina Isako est la fondatrice de la marque « Isako » (La force), spécialisée dans la confection d'accessoires en pagnes (sacs, pochettes, ballerines, boucles, bracelets, etc.) À travers ses créations, l'entrepreneure de 25 ans souhaite contribuer à remettre la RDC dans l'échiquier mondial de la culture et de la mode en donnant une plate-forme authentique d'expression à la jeune africaine urbaine.

Lancée en 2014, la marque « Isako » compte déjà deux collections à son actif dont les produits sont vendus à Kinshasa et à Cape Town (Afrique du Sud) où Nina Isako (diplômée en sciences de l'information et de la communication à l'université technologie Bel Campus de Kinshasa) poursuit des études en Marketing management à l'université technologie de Vaal.

«Mon équipe et moi, nous nous arrangeons pour que chaque collection soit plus variée et plus sophistiquée que la précédente », a expliqué la jeune femme, passionnée de mode africaine depuis toujours. « Je me suis toujours sentie unique et élégante en portant le pagne. Parallèlement, il y a toujours eu en moi un profond désir de défendre la femme et de l'aider à jouer un rôle plus important que celui dans lequel la société la cantonne. C'est un peu la mission en arrière-plan d'Isako. », fait-t-elle savoir.

Les articles de la marque, a indiqué sa créatrice, sont destinés notamment à la jeune étudiante, belle, authentique et moderne qui affirme clairement sa personnalité à travers son style vestimentaire. C'est pourquoi, a dit Nina Isako, ces articles sont confectionnés de telle manière à être accessibles à toutes les classes. D'où des prix abordables allant de 10.000 à 50.000 francs congolais pour des articles dont la durée de confection totale est de 7 jours. Pour créer ses produits, Nina Isako dit utiliser une combinaison de pagne avec d'autres tissus. Pour la jeune créatrice, il n'y a rien de plus gratifiant au monde que d'œuvrer à essayer d'embellir la vie des milliers des personnes.

Créer une entreprise rentable

Néanmoins, intégrer sa passion de mode dans le monde du business constituait et continue de constituer la principale difficulté pour Nina Isako dont l'objectif final est de créer une entreprise rentable. Afin de franchir cet obstacle et de mettre toutes les chances de son côté, elle a décidé d'aller approfondir ses connaissances et compétences en management d'entreprise en Afrique du Sud. Bien plus, elle bénéficie de l'encadrement du réseau « L'africaine, femme entrepreneur » (LAFEENT), qui l'assiste dans la promotion de sa marque à travers les réseaux sociaux, et dans la création de son entreprise d'un point de vue technique.

Elle a aussi participé à une formation sur le leadership féminin organisée par le réseau international « Working ladies ». « Créer une entreprise rentable c'est porter un projet personnel qui a pour but d'être une source de revenus, un projet impliquant des enjeux importants. L'adrénaline est constante. Certes ce n'est pas encore le cas mais ça en vaut la peine », s'est réjouie Nina Isako.

Cette dernière envisage, dans les prochains jours, de lancer officiellement « Isako » à Cap Town, où elle réside actuellement pour ses études. « Je voudrais contribuer à redonner à la culture congolaise ses lettres de noblesse. Car, il y a quelques décennies, elle était l'une des plus influentes en Afrique. Isako a donc l'ambition de contribuer à remettre la RDC dans l'échiquier mondial de la culture et de la mode en donnant une plate-forme authentique d'expression à la jeune africaine urbaine », a-t-elle conclu.