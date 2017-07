Ile Maurice: Policiers postés devant le domicile des ministres - Ce qu'en pensent les mauriciens

«En assumant la responsabilité de veiller sur nos politiciens, les policiers ne sont pas productifs. Il y a tant de crimes, vols et autres viols et ils sont là à veiller sur eux ! Ils n'ont qu'à engager des agents de sécurité.»

«Les policiers ont tellement à faire et les voilà qui font la sentinelle devant le domicile de nos ministres ! S'ils ne se sentent pas en sécurité, qu'ils se paient les services d'un agent de sécurité. Qui plus est, le policier n'est pas assuré dans son travail !»

«S'ils étaient des gens bien, il n'y aurait nul besoin d'avoir des policiers pour monter la garde devant chez eux et gaspiller l'argent du contribuable, ainsi que nos ressources policières. Ils doivent avoir peur et c'est pour cela qu'ils demandent une telle protection.»

«Nul besoin de perdre du temps et de gaspiller de l'argent en mettant des policiers devant la porte des ministres. Je ne comprends pas la raison de cet étalage. On gaspille l'argent du peuple en postant des policiers devant le domicile des ministres alors qu'il n'y en a pas pour assurer notre sécurité dans la rue.»

«Les ministres n'ont pas besoin de tout ça. Jamais de la vie ! De nos jours, qu'un policier assure la sécurité des élus à leur domicile n'est pas une nécessité. Avec le coût de la vie, imaginez à combien cela revient de donner un policier à chaque élu ! Moi, je pense que ce service devrait seulement revenir au chef du gouvernement, c'est-àdire le Premier ministre, et non à tous les ministres.»

«Un élu doit être protégé, peu importe qu'il soit populaire ou non. Car si une personne qui a été élue à un poste se fait tuer, c'est aussi tout un travail, du temps et de l'argent pour trouver un remplaçant. Autant prévenir. Je me souviens de ce ministre en Suède qui a fait l'erreur de sortir avec sa famille sans protection et qui s'est fait tuer. C'était dans les années 1970. Il ne faut jamais se sentir trop en sécurité.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.