Congo-Kinshasa: La problématique des violences sexuelles dans le Nord-Kivu

Les guerres de 1996 et 1998 en RDCongo n'ont pas que fait empirer la situation économique déjà déplorable mais surtout provoquer des millions de victimes dont les plus exposées et visées sont cruellement frappées par les crimes de toutes catégories. Ce sont des victimes des violences sexuelles.

Elles ont été atteintes dans leur dignité, leur intégrité physique et morale, mais aussi dans leur vie. D'autant elles sont traumatisées dans leur vécu quotidien et en gardent des séquelles. Droits et devoirs inaugure deux tranches d'émissions consacrées à cette catégorie des personnes. Dans la première aujourd'hui, nous parlons de la "La lutte contre les violences sexuelles et basée sur le genre ainsi que la perception des lois inhérentes".

Bien que les infractions se rapportant aux violences sexuelles soient commises à travers l'étendue du territoire national, nous nous sommes déplacés à Goma auprès de ces victimes des violences sexuelles et basées sur le genre dans la province du Nord-Kivu où l'on observe une forte proportion de ces crimes et pour plus d'illustrations.