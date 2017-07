Cote d'Ivoire: Financements, crises - Le pays demande plus d'implication à l'OCI

les relations entre la côte d'ivoire et la banque islamique de développement sont au beau fixe. en effet,… Plus »

Depuis son adhésion en 2002, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire organise et préside le conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique (OCI). L'homme du jour, c'est le ministre ivoirien, Marcel Amon Tanoh. « Cette organisation est traversée par quelques conflits entre pays. Donc nous ferons en sorte que chacun mette de l'eau dans son vin, si je peux ainsi m'exprimer, pour faire en sorte que dans l'intérêt du rayonnement de l'organisation et de la paix dans notre région, les divergences puissent être réglées par le dialogue », a-t-il déclaré.

A Abidjan, pendant deux jours, lundi 10 et mardi 11 juillet, une cinquantaine de ministres des Affaires étrangères, membres de l'Organisation de coopération islamique, se rencontrent. La Côte d'Ivoire a été choisie pour présider cette 44e session pendant un an. Au menu, plusieurs rencontres bilatérales politiques et économiques et réunions à huis clos.

