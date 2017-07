Mauritanie: L'assistance alimentaire durant la période de soudure donne de l'espoir à des milliers de familles

Cet argent permet au PAM de fournir des transferts en espèces et de la nourriture à près de 77 000 mauritaniens au pic de la saison de soudure jusqu'à Septembre, et améliorer la nutrition et les moyens de subsistance des populations vivant dans quatre des six régions où la famine et la malnutrition sont au plus haut niveau dans le pays : à Assaba, Gorgol, Guidimakha et Hodh ech-Charghi.

« Nous sommes reconnaissants pour ce soutien offert par nos partenaires, dans le cadre de l'assistance du PAM en période de soudure, » a déclaré Jean-Noel Gentile, directeur et représentant du PAM en Mauritanie. « Cela va également nous permettre d'étudier des solutions à long-terme pour les mauritaniens qui sont confrontés à la malnutrition saisonnière au-delà des seuils critiques, et qui souffrent des crises alimentaires récurrentes causées par les bouleversements qui secouent l'ensemble du Sahel ».

Les gouvernements de ces six pays, de même que l'U.E., sont des partenaires de longue date du PAM dans le pays. Cette nouvelle contribution confirme leur engagement à améliorer le bien-être et la résilience à long-terme des personnes les plus vulnérables en Mauritanie.