Angola: Prochaine construction de six nouvelles gares

Luanda — Six nouvelles gares du Chemin de Fer de Luanda, pour relier la gare de Bungo au nouvel aéroport international de Luanda, seront construites au cours des 24 prochains mois, en vertu contrat de consignation signé lundi entre le Ministère des Transports et la société China Hyway Group Limited.

Ce sont des gares de Bungo, avec une superficie totale de 16.272 mètres carrés, de Musseques avec 6.613 mètres carrés, de Viana-siège avec 5. 926 mètres carrés, de Capalanga avec 5.331 mètres carrés, de Baia avec 4.796 mètres carrés, et du nouvel aéroport international avec 6.000 mètres carrés.

Toujours dans le cadre de la consignation des travaux structurants du secteur, il a été lancé la construction par l'entreprise China Machinery Engineering Corporation, de la double voie ferrée Bungo/Baia, qui permettra de doubler le nombre de passagers transportés tous les jours de 15.000 actuels à 30 000.

E cet effet, le CFL prévoit doubler sa capacité de transport avec la mise en service de nouvelles locomotives et quadrupler dans l'avenir avec le fonctionnement de la seconde voie ferrée et des unités multiples Diesel, à la fois en passagers et en fret.

La cérémonie de signature des contrats par le directeur général de l'Institut national des chemins de fer, Júlio Bango, et des représentants des entreprises chinoises, a été suivi par le ministre des Transports, Augusto da Silva Tomás, accompagné du gouverneur de Luanda, Higino Lopes Carneiro, et d'autres entités.

A l'occasion, le ministre des Transports, Augusto da Silva Tomás, a déclaré que ces projets contribueront à améliorer considérablement le transport de passagers et de marchandises entre le centre-ville et le nouvel aéroport de Luanda.

«Ayant à l'esprit que sur cette section entre le centre-ville et le nouvel aéroport vit à environ 50 pour cent de la population de Luanda, les nouveaux équipements sociaux et d'autres qui entreront en fonctionnement dans cette région permettront de quadrupler la capacité de transport des personnes et biens », a-t-il indiqué.

Ont participé à la cérémonie le secrétaire d'Etat aux Transports, José Kuvingua, le vice-gouverneur de Luanda pour la sphère technique, Joaquim Maliche, les administrateurs municipaux de Viana et Icolo et Bengo, respectivement Jeremias Dumbo et Adriano Mendes de Carvalho.