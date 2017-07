Burkina Faso: Loi portant allegement des PPP - Le groupe parlementaire CDP justifie son boycott

« Si le gouvernement nous avait dit que ce programme d'investissement s'inscrivait dans l'exécution normale du Plan national de développement économique et social (PNDES) pour lequel il était supposé avoir mobilisé 18 000 milliards, nous n'aurions rien trouvé à y redire. Nous nous serions contentés, comme c'est notre rôle, d'exercer un contrôle étroit sur la gestion de ces projets. S'il nous avait expliqué qu'il comptait recourir à la technique des PPP, en respectant notre propre règlementation en matière de PPP, nous n'aurions pas soulevé d'objection de principe. Mais ce qui nous alarme, c'est la décision subite d'introduire à l'Assemblée nationale (AN), avec une précipitation suspecte, un programme d'allègement des règles de passation des marchés de PPP d'une telle ampleur, en bousculant le calendrier parlementaire, comme s'il y avait une volonté délibérée d'opérer un passage en force, en trompant la vigilance des parlementaires. En refusant d'être associé à cette gestion, de l'improvisation, nos partis de l'opposition ont alerté le peuple burkinabè des dangers qui le guettent. Six mois, ce n'est pas long, les Burkinabè le jugeront», a expliqué Alfred Sanou, président du groupe parlementaire CDP.

