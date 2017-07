Cote d'Ivoire: Banque islamique de développement - Voici les projets financés

les relations entre la côte d'ivoire et la banque islamique de développement sont au beau fixe. en effet, ce 10 juillet, à Abidjan, en marge de la 44è session du conseil des ministres des Affaires étrangères de l'organisation de la coopération islamique (oci), le chef de l'État ivoirien, Alassane ouattara et le président du Groupe de la banque islamique de développement (bid), bandar Hajjar, ont ouvert l'exposition des projets financés par cette institution bancaire en côte d'ivoire et qui se tient précisément au Sofitel Hôtel ivoire.

Au cours de la journée du 11 juillet, il est prévu une visite de sites de projets à Yopougon et à port-bouët. le président du Groupe de la bid qui ne chômera pas, visitera, aujourd'hui le projet de renforcement de l'adduction en eau potable de la ville d'Abidjan situé en zone industrielle de Yopougon et les travaux de modernisation et d'extension du terminal fret de l'Aéroport Félix Houphouët-boigny d'Abidjan.

Selon les informations, le portefeuille actif des investissements publics de la bid en côte d'ivoire comprend dix-huit projets pour un montant de plus de 780 millions de dollars (390 milliards de Fcfa). les secteurs financés par la bid sont l'éducation ; le transport ; l'eau et de l'assainissement ; l'agriculture ; la gouvernance ; la microfinance et la santé. 900 milliards FCFA pour le Pnd 2016-2020 en outre, le plan national de développement 2016-2020 va aussi bénéficier d'un financement de 1,8 milliard de dollars, soit 900 milliards de FcFA pour le financement du plan national de développement (pnd 2016-2020).

Déjà dans la période 2015-2016, dans le cadre de son programme de mobilisation de 300 milliards de Fcfa en emprunt obligataire islamique (Sukuk), le Trésor ivoirien a levé, en collaboration avec la Société islamique de développement du secteur privé (icd), membre du Groupe de la bid, successivement 150 milliards de FcFA de titres d'une maturité sur la période 2015-2020 et 150 milliards de FcFA sur la période 2016-2023 portant chacun un taux de rémunération de 5,75%.

Un fait important à signaler, c'est que depuis son adhésion au Groupe de la bid le 7 octobre 2002, la côte d'ivoire affiche la plus forte progression en termes de volume du portefeuille dans la sous-région. en effet, de 8,2 millions de dollars Us, soit 4,100 milliards de Fcfa en 2002, l'ensemble des interventions du Groupe de la bid en côte d'ivoire a atteint un total de 1,072 milliards de dollars, soit 536 milliards de FcFA.

A savoir 1 001,07 millions de dollars Us, soit 500,535 milliards de FcFA pour les opérations de financement de projets publics et 71,4 millions de dollars Us, soit 35,700 milliards de FcFA pour les opérations de financement du secteur privé, en particulier dans le domaine du commerce par le biais de la Société islamique internationale de financement du commerce (itfc). « Je suis heureux d'être en côte d'ivoire. Je tiens à rassurer les autorités ivoiriennes quant à la poursuite des actions de mon Groupe en côte d'ivoire en vue de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. et cela, pour un mieux-être de ses populations », a indiqué le président de la bid, bandar Hajjar, après son audience hier, au Sofitel Hôtel ivoire, avec Alassane ouattara.