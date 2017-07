Congo-Kinshasa: L'Ambassadeur Turc visite la Communauté Islamique du pays

Le représentant adjoint de la COMICO a donc appelé toute communauté à observer une minute de prière pendant les cultes toutes les mosquées en mémoire de ceux qui sont tombés ce jour là qui tombent également chez nous ; et aussi, de rester attentif et éveil pour que les mouvements terroristes ne puissent envahi pays. Myriam Iragi

Pour ce diplomate turc, cette visite doit être considérée comme sorte de solidarité de la part de la COMICO et même de celle autorités congolaises suite à leur coopération avec les turques, y compris son Ambassade ici en RDC, particulièrement la contre le terrorisme, les activités et réseaux néfastes. Dans message, Beki Uysal a appelé les uns et les autres à unir les pour lutter contre le terrorisme.

cette occasion, Bekir Uysal a rencontré le représentant adjoint de COMICO, Musa Kalema et toute son équipe avec qui, il a échangé informations tournant autour de cette date proclamée comme la de la démocratie et de l'unité en Turquie.

