Burkina Faso: Un nouveau code de déontologie pour les magistrats

« Le magistrat doit rester indépendant et doit se laisser guider [uniquement] par des lois. Le magistrat doit être loyal également, il doit être impartial. Donc il y a plusieurs qualités morales et éthiques qui sont consignées dans ce code », détaille Victoria Ouedraogo Kibora, la secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature.

Au Burkina Faso, les magistrats se sont dotés d'un nouveau code de déontologie. Le code était à l'étude avant les révélations de la commission du Conseil supérieur de la magistrature qui a constaté plusieurs manquements à la déontologie et à l'éthique au niveau de 37 magistrats qui ont monnayé leur service contre des cadeaux. Ce nouveau code de déontologie à un caractère contraignant et tout magistrat qui serait reconnu coupable de manquement serait passible de sanction ou de passage devant les tribunaux.

