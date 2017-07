Cameroun: Extrême-Nord - Le grenier du sorgho

Cette spéculation est l'une des plus cultivées dans cette région.

Actuellement, le prix du sac de 100 kg de sorgho oscille entre 20 000 F et 24 000 F. Et pour cause, les récoltes ont été effectuées il y a bien longtemps. Mieux, la période de soudure n'est plus loin. Il y a de cela un mois, ce sac se marchandait entre 15 000 F et 18 000 F dans la ville de Maroua. Et pendant la récolte, le sorgho coûte généralement entre 12 000 F et 14 000 F le sac de 100 kg, dans la capitale régionale de l'Extrême-Nord.

« D'ici peu, ces prix vont grimper », nous a appris un commerçant rencontré au marché « Abattoir » de Maroua, le 2 juillet dernier. Spéculation ou réalité, nul ne saurait le dire avec exactitude. Bien que cette l'abondance de cette céréale soit inégalement répartie, le département du Mayo-Tsanaga constitue le véritable bassin de production du sorgho de saison sèche ou sorgho de contre-saison. Cette spéculation est beaucoup cultivée dans les localités du Mayo-Moskota, à Soulédé-Roua, à Gadala, Mokong et Matakam Sud.

Pour ce qui est du sorgho de saison des pluies, les départements du Mayo-Kani et du Mayo-Tsanaga se tiennent par les coudes et déclassent ainsi de très loin les quatre autres départements de l'Extrême-Nord. Les arrondissements de Mindif, Dargala et Bogo sont les principales zones de production de cette espèce de sorgho.

Que ce soit dans les marchés des campagnes ou des villes, les sacs de sorgho retiennent irrésistiblement l'attention et vous font aisément deviner la prédominance de cette spéculation sur les autres cultures vivrières. Cette céréale est prisée, non seulement pour la cuisson, mais aussi pour la fabrication de la boisson locale notamment, le « bilbil ». Le sorgho fait office de culture de rente dans la région de l'Extrême-Nord. En effet, La culture de cette spéculation est la principale source de revenus dans plusieurs ménages de la région qui exploitent de vastes étendues.