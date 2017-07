Cameroun: Commissions et Comités - Des structures budgétivores

Tous les trois mois, un montant relatif aux dépenses de fonctionnement de ces organes est alloué en fonction du budget des administrations

La mise en œuvre et le suivi de certains dossiers et autres chantiers engagés dans les ministères sont généralement confiés aux commissions et autres comités. On retrouve entre autres des comités de gestion, de suivi, ceux relatifs au pilotage et même à l'évaluation. Dans la pratique, les sessions relatives à ces organes se tiennent à un rythme soutenu, un peu trop régulièrement au goût de l'Etat et au détriment du budget alloué aux administrations.

En effet, d'après un responsable en charge du budget dans un ministère, les membres se réunissent autant de fois que le besoin se fait ressentir. Une circulaire signée en 2010 par le Premier ministre fixe la grille indemnitaire par session. Ainsi, le document stipule que pour chaque session, le président du comité a droit à 200.000 F, le vice-président 175 000 F et les experts invités 150 000 F. Le coordonnateur du secrétariat technique du comité et les membres du secrétariat technique ont quant à eux respectivement droit à une prime de 125 000 F et 100 000 F.

Le personnel d'appui au secrétariat technique pour sa part à droit à 50 000 F. Un important Budget donc, sans compter les dépenses liées au fonctionnement. Mais les membres jugent cette allocation insuffisante. « Les budgets sont en deçà des besoins de fonctionnement des commissions et comités. Nous avons beaucoup de récriminations car nous n'arrivons pas à payer toutes les primes », déplore un autre responsable en charge du budget. Mais en réalité, ces organes sources de dépenses ne tiennent pas toujours la promesse des fleurs. En effet, les résultats ne sont pas toujours perceptibles sur la vie des administrations ou la conduite des projets.

L'on a encore en tête l'interpellation du président de la République aux ministres, lors du conseil ministériel du 9 décembre 2014, portant sur le nombre et la fréquence des cessions de ces comités. Il leur avait alors instruit de rationaliser les budgets alloués auxdits comités. En effet, le fonctionnement relatif à ces commissions et autres comités a un coût. « Chaque rencontre nécessite un cadre de travail, des consommables comme des chemises, des blocs-notes, des stylos et de la documentation. Il est également prévu des rafraichissants (repas et boissons) », explique notre source.

Mais, il a été instauré des quotas qui régulent les charges liées aux commissions. Toutefois, il existe des comités ad hoc, mis sur pied juste le temps de résoudre des questions ponctuelles. « Pour ces cas, les payements sont prélevés dans la ligne dépenses de personnels, qui elle aussi est soumise à un quota », nous confie notre source. Dans de rares cas, les bailleurs de fonds internationaux financent le fonctionnement des comités qu'ils mettent sur pied en partenariat avec les ministères. Mais tout dépend des conventions signées pour des projets donnés.