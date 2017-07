Cameroun: Départs en vacances - Vigilance sur les routes !

Pour cette passagère qui sort d'un long voyage de trois heures sur l'axe Yaoundé- Douala, « le dispositif mis en place par les responsables de cette agence sont vraiment nécessaires. Le chauffeur a bien roulé avec nous. Il n'y a pas eu d'excès de vitesse et encore moins de mauvais dépassement », s'est réjoui la dame. A la Gendarmerie nationale, on fait savoir que des postes de contrôle ont été renforcés sur plusieurs axes routiers.

Quartier Mvan à Yaoundé. Aux environs de 14h, hier, dans une des grandes compagnies de transport inter-urbain opérant exclusivement sur l'axe Yaoundé-Douala. Alors que le lieu grouille de voyageurs et que le personnel s'emploie à gérer l'important flux de vacanciers, le responsable a le cœur à l'ouvrage. Ses yeux sont fixés sur un ordinateur. Sur l'écran, l'on aperçoit une douzaine de véhicules miniaturisés alignés, leurs numéros et plaques minéralogiques bien en vue. « Ces petites voitures que vous voyez affichées représentent tous nos bus en circulation dans les deux sens sur cet axe.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.