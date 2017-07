Cote d'Ivoire: Jeux de la francophonie 2017 - Nambé et Amichia sollicitent les anciennes gloires

les relations entre la côte d'ivoire et la banque islamique de développement sont au beau fixe. en effet,… Plus »

Détenteurs «d'une magie qui relie les sportifs à leur pays», il a souhaité leur implication auprès des sportifs engagés pour un meilleur rayonnement du pays. «Vous êtes là pour qu'ensemble on amène les enfants à faire comme vous et même plus», a ajouté Mambé. Le ministre des Sports et des Loisirs a demandé aux anciennes gloires d'être des ambassadeurs pour communiquer cette rage de vaincre, cette gnaque.

Ainsi, pour accompagner les athlètes à hisser haut le drapeau de la Côte d'Ivoire lors des Jeux, Robert Beugré Mambé et François Amichia ont sollicité le soutien des anciennes gloires du sport ivoirien. Un rappel des troupes parmi lesquelles on pouvait dévisager les anciens footballeurs Jean Keita, Gnakouri Joseph, Traoré Maxime, Dié Foneyé, Kaby Apollinaire, Youssouf Fofana, Aka Kouamé Basile, Koné Ibrahim, Lué Ruffin, Badra Aliou Siby, Abdoulaye Traoré, Alain Gouaméné, Bakary Koné... les basketteurs Djadji Clément, Elo Dindji, Abbas Diop, la génération 80 incarnée par Sakanoko Soungbè, Namama Fadiga, Koné Mariam,... Une belle kyrielle d'anciennes gloires dont «on ne vous sera jamais reconnaissants par vos performances, vos exploits,... », a dit Beugré Mambé, lundi, lors d'une rencontre à l'hôtel du District d'Abidjan-Plateau.

Un message qui est loin de tomber dans les oreilles de sourds. Le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la Francophonie et son homologue des Sports et des Loisirs ont donc décidé de jouer leur partition pour que le vœu émis par le vice-pré- sident se traduise en actes.

