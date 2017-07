"Mes étoiles noires». C'est le titre de l'ouvrage de 400 pages écrit par l'ex-footballeur international français, Lilian Thuram, et co-édité par « L'Alliance des éditeurs indépendants » et la Fondation Lilian Thuram.

De passage à Abidjan dans le cadre du lancement du projet «La route de l'esclave», l'auteur a procédé à la dédicace de son livre, le vendredi 7 juillet dernier, à la salle « Kodjo Ebouclé » du Palais de la culture de Treichville. «Dans mon enfance, on m'a montré beaucoup d'étoiles. Je les ai admirées, j'en ai rêvées, tels que Socrate, Baudelaire, Einstein, Marie Curie, le Général de Gaulle, Mère Theresa. Mais des étoiles noires, personne ne m'en a jamais parlées», a indiqué Lilian Thuram.

Selon lui, un être humain ne doit pas avoir plus de droit qu'un autre. « Quand un homme est éduqué, il devient le capitaine de sa vie. L'homme, petit ou grand, a besoin d'étoiles pour se référer. L'homme, également, a besoin de modèles pour se construire, bâtir son estime de soi, changer son imaginaire, casser les préjugés qu'il projette sur luimême et sur les autres», a ajouté Lilian Thuram.

Présent aux côtés du footballeur-écrivain, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, a invité les jeunes étudiants à cette cérémonie, en espérant qu'au contact de cette vedette, des ambitions et des vocations naîtront en eux. « La rencontre avec les grands hommes est source de progrès et de succès », a-t-il fait savoir.

Né le 1er janvier 1972 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Lilian Thuram a mené une riche carrière de footballeur qui l'a conduit en France métropole (Monaco), en Italie (Parme, Juventus) et en Espagne (FC Barcelone). Avec l'équipe de France, il remporte la Coupe du monde 1998 et le Championnat d'Europe 2000, puis dispute la finale de la Coupe du monde 2006. Il détient le record de sélections (142) en équipe de France masculine, record seulement dépassé chez les femmes aujourd'hui par Sandrine Soubeyrand, capitaine de l'équipe de France féminine. Engagé, il prend publiquement position sur des sujets liés à l'égalité, à l'immigration et au racisme.