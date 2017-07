Cameroun: Transferts d'argent - Express Union victime de concurrence déloyale?

L'entreprise dénonce des pratiques anticoncurrentielles. Pour les opérateurs de téléphonie mobile, il n'en est rien.

Les entreprises de téléphonie mobile Mtn et Orange ont-elles décidé d'user de pratiquer déloyales pour écraser leur concurrent Express Union Mobile Money ? L'entreprise camerounaise de transfert d'argent en est convaincue et ne manque pas de le crier. En rappelant notamment les affaires récentes qui l'ont opposée aux deux multinationales.

Celles-ci sont liées à l'utilisation du portail USSD *050# qu'Express Union a obtenu en 2014, via son fournisseur de services à valeurs ajoutées Lmt, auprès de l'Agence de régulation des Télécommunications (Art). Ce code permet à tout utilisateur des services d'Express Union Mobile Money d'accéder au réseau de tous les opérateurs de téléphonie mobile contre paiement des frais d'un Sms.

Ce service permet à un client titulaire d'un compte domicilié dans les livres d'Express Union, d'effectuer des opérations sur son compte à partir de son téléphone portable. Seulement, sa mise en service qui était censé lui permettre de maintenir sa clientèle est loin d'avoir tranquillisé l'opérateur de transfert d'argent.

Express Union a en effet déposé un ensemble de plaintes auprès de l'Art et du ministère des Postes et Télécommunications, notamment. Il se plaint de ce que depuis l'année dernière les deux opérateurs MTN et Orange multiplient les techniques pour empêcher les clients d'Express Union Mobile Money de faire leurs opérations de transfert. L'affaire est d'ailleurs pendante en justice.

« Le 07 juin 2016, MTN Cameroon a suspendu sans raison le menu *050#, notamment son option « 1 transfert » pour ne pas permettre aux clients d'Express Union Mobile d'utiliser son réseau pour faire le transfert d'argent », affirme-t-on du côté d'Express Union. A la suite d'une plainte auprès de l'Agence de régulation des Télécommunications, il a été demandé à MTN Cameroon, le 18 octobre 2016, de rétablir l'option « 1 transfert » du code USSD *050#.

La requête du régulateur n'ayant pas été exécutée, l'affaire a été portée en justice. Le 24 janvier 2017, vidant son délibéré au terme d'une audience de référés d'heure à heure, le Tribunal de première instance de Yaoundé-Centre administratif a ordonné le rétablissement dans son entièreté le portail USSD *050# sous astreinte de 500 000 Fcfa par jour de retard. Bien qu'elle ait relevé appel de cette décision, MTN Cameroon a mis en exécution la décision de la justice en rétablissant le code USSD *050# le 02 février 2017.

Le 31 mai 2017, MTN Cameroon a à nouveau suspendu le menu du code USSD *050#. Pour Express Union, il s'agit d'une transgression des décisions de la justice et de l'Art. « Elle n'a même pas daigné attendre celle de la cour d'Appel ».

A Orange, le coût d'accès au portail USSD *050# est passé le 21 juin 2017 de 20 Fcfa à 153 Fcfa. Soit une augmentation de 600%. Ce que l'on considère chez Express Union comme une pratique anticoncurrentielle. « Les frais d'accès à ce portail ont toujours été de 20 Fcfa, correspondant au coût d'un SMS. Cette augmentation démesurée des frais par l'opérateur Orange Cameroun a pour but de favoriser l'essor de son service au détriment du service Express Union Mobile Money, d'empêcher le développement des services de transfert d'argent et de paiement par Express Union Mobile Money et de décourager sa clientèle avec ce coût prohibitif.

Est-ce qu'un opérateur peut modifier pour un client, le coût d'un service qu'il offre au public ? », se plaint une source interne à Express Union. Contrat de partenariat « Orange n'a pas de partenariat avec Express Union sur le *050*. Les numéros courts sont gérés dans le cadre de partenariats multiformes dont les détails sont encadrés par les lois et règlements en vigueur. Orange pour sa part reste engagée dans sa stratégie de développement des partenariats pour enrichir les contenus qu'elle offre à sa clientèle », répond-on du côté de l'opérateur de téléphonie mobile.

Mtn non plus ne reconnaît pas de contrat avec Express Union, mais plutôt avec Lmt, un fournisseur de services à valeur ajoutée. Le contrat a expiré et Mtn a informé Lmt de sa décision de ne pas le reconduire et donc, de ne plus autoriser la fourniture des services à travers le portail. Nous n'avons à ce propos aucun litige avec notre partenaire propriétaire de ce code », indiquent les responsables de la communication de Mtn.

Pour eux, on ne saurait même pas parler de concurrence avec Express Union : « Nous ne menons pas la même activité. Nous distribuons sur notre réseau, la monnaie électronique émise par Afriland First Bank, conformément au Règlement n°01/11- CEMAC/UMAC/CM du 18 septembre 2011 relatif à l'émission et à la distribution de la monnaie électronique en zone Cemac ».

Express Union, par contre, dit sa détermination à s'en sortir face à ce qu'elle considère comme un complot. « En attendant la suite des recours auprès des autorités compétentes et de l'affaire pendante devant les tribunaux, Express Union poursuit son offensive commerciale sur le terrain et invite son aimable clientèle à continuer à effectuer leurs opérations Express Union Mobile Money via les différents modes existants, notamment ses applications Android et ios téléchargeables respectivement sur Google Play et Apple Store, ainsi que le code USSD *050#», précise-t-on au sein de l'entreprise de transfert d'argent.