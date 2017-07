Cameroun: Douanes - Alamine Ousmane Mey « marabouté » par les retraités ?

D'après des informations crédibles, depuis plus d'un An, le Ministre des Finances n'a procédé à aucune nomination d'envergure pour un « réaménagement » générale dans le corps de la Douane Camerounaise alors qu'un besoin urgent se fait ressentir.

A la tête de plusieurs postes stratégiques trône encore des retraités qui se font les poches au détriment de l'Etat et du fonctionnement efficace et efficient de l'administration douanière. Pour illustrer l'ampleur du fléau et de la mafia déjà installée, zoom sur la région du Nord dans laquelle faute de redéploiement le Gouverneur Jean Abate Edi'i se comporte en « Directeur Général des Douanes Bis ». Nommant par décision à sa guise des responsables à des postes importants sans consulter le point focal de la Direction générale qu'est le Chef Secteur du Nord.

L'actuel Directeur Général Edwin FONGOD qui a bénéficié de cette inertie du Ministre des Finances Alamine Ousmane MEY ne semble pas se gêner pour se redéploiement. Ayant déjà atteint l'âge de la retraite juste avant d'être nommé à la tête de la Direction des Douanes après la nomination de Minette Libom Li Likeng comme Ministre des Postes et Télécommunications, son prédécesseur au poste, Edwin FONGOD s'est tout de suite, d'après « ses priorités », penché sur les performances financières encore plus importante que pourrait avoir la Douane afin de perfuser les finances publiques de l'Etat. En signant quelques notes de services mettant à la retraite plusieurs personnels de douane à des postes stratégiques dans le Littoral, au Nord, au Sud et à l'Extrême Nord, à première va esquiver d'autres postes où trône encore du personnel retraité comme ailleurs.

Secteur du Nord : un bastion imprenable

Oumarou Dewa, l'ancien Chef secteur du Nord a pris sa retraite depuis Janvier 2016 et a été remplacé par Bello Séraphin qui aura occupé le poste de Chef de bureau des douanes à Kousseri avant ce poste. S'il faut croire que les abus de fonction de Jean Abate Edi'i sont énormes de par son ingérence dans la gestion du personnel de la douane dans le Nord, il faut tout de même noter quelques exceptions de nominations qui ne seront passées sous sa plume « mouillée ». D'après nos sources, seuls le Chef de brigade mobile de Guider et le Chef du bureau de Touboro ont réussi à échapper aux nominations du Gouverneur.

D'après les résultats de notre enquête, il ressort que pour la grande majorité des postes de responsabilité tels que Chef de poste de Douane, le gouverneur Jean Abate Edi'i s'y donne à cœur joie pour redéployer alors que spécifiquement pour les postes de Chef de poste de Maga l'actuel détenteur est déjà à la retraite. Idem pour la brigade commerciale de Bourha. Toujours dans la région du Nord, le poste de Chef de brigade commerciale de Yagoua est vacant du fait du décès de l'ancien responsable jusqu'ici pas remplacé.

Dans la région de l'Extrême Nord, le Chef de brigade de Maroua toujours en poste est retraité.

Dans le Sud-Ouest, à part Okalia Bilaï gouverneur de la région qui échappe encore à sa mise à la retraite, son collaborateur de la douane du Sud-Ouest lui ayant également atteint l'âge de la retraite n'a pas encore été remplacé. Le Chef secteur de cette région qui a dans son portefeuille la perception d'une taxe douanière dans le cadre de l'exploitation pétrolière ne semble pas être pressé pour quitter le poste.

Pour finir, s'il devrait avoir redéploiement dans le corps des gabelous, il ne faudrait pas oublier que la brigade mobile de Rey et le poste de douane de Pitoa ont également à leurs têtes des hommes qui atteindront l'âge de la retraite après Décembre 2017.