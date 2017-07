Cameroun: Bangangté - Il a été sauvagement tué.

Difficile de dire avec exactitude, comment, pourquoi et où a-t-il été abattu. Trois versions des faits s'affrontent : Il a emprunté une moto pour Balengou, bourgade située dans l'arrondissement de Bazou. Arrivés au lieu proposé, il a demandé au mototaximan de prendre un chemin étroit. Après une vive altercation, le conducteur de moto a été grièvement blessé, a réussi à le neutraliser avant d'alerter les chasseurs et un collègue qui passaient par là. Le malfrat a donc été maitrisé, s'en est suivi des coups graves. Ensuite, il a été entrainé jusqu'au centre ville de Bangangté, où il a reçu le coup de grâce. La deuxième version dit qu'il a réussi à chiper la moto, avant d'être rattrapé en ville et où il a trouvé la mort. La troisième version indique qu'il n'a pas été pris en flagrant délit. Qu'il a été filé depuis Bangou, avant de tomber dans l'embuscade de ses multiples victimes, dont ceux à qui il avait déjà marauder le véhicule à deux roues. Ses assaillants et le propriétaire de la moto blessé, ont pris la poudre d'escampette.

