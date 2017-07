Cote d'Ivoire: Guerre des clans au RDR - De la nécessité de renforcer l'union sacrée autour de Ouattara

L e message à l'union autour du président de la République, régulièrement renouvelé ces derniers temps à l'intention de la grande famille des houphouétistes est-il entendu ? Apparemment non. Il suffit d'observer de près l'évolution de l'actualité socio-politique pour s'en convaincre. Des personnalités au sein des alliés du RHDP, la coalition au pouvoir, et de la famille politique d'Alassane Ouattara semblent ramer à contre-courant de cette volonté affichée par le premier des Ivoiriens et plusieurs de ses proches.

Recevant vendredi dernier les chefs de mission du RDR dans le cadre d'une tournée d'information et de remobilisation des militants, Amadou Soumahoro, secré- taire général par intérim du parti, avait pourtant à nouveau rappelé la nécessité absolue de cette union. «Il faut, avait-il martelé, que nous restions rassemblés autour du chef de l'Etat, notre symbole ».

Hélas ! C'est bien dans des oreilles de sourds que sont tombés ces appels incessants. A peine 24 heures après, sous la forme d'une rencontre à cheval entre un meeting politique et une foire aux diatribes, un groupe de personnes, militants connus du RDR, ont entrepris de lancer un mouvement politique. Dénommé «Union de Soroïstes», cette entité qui se dit proche de Guillaume Soro, Haut cadre du RDR, n'a pas pris le dos de la cuillère pour tomber à bras raccourcis sur le Président Alassane Ouattara et son parti, censé être également le leur.

On a ainsi vu et entendu une Célestine Trazéré, député RDR d'Issia et un certain Konaté Zié, ancien député RDR de Daloa, par des propos rageur, à la limité de malveillance, déverser leur bile sur le chef de l'Etat. Si la sortie des cadres du PDCI qui revendiquent l'alternance en 2020 en faveur de l'un des leurs peut s'expliquer à la limite, celle de ces cadres issus du RDR est pour le moins inacceptable. D'autant plus que la tribune de l'hôtel Belle Côte (Cocody) n'est pas le lieu indiqué pour débattre de ces questions.

Le RDR dont se réclament les différents intervenants sort d'un pré-congrès où la parole a été donnée à tous ceux qui le souhaitaient. Sans fauxfuyant, les militants du parti logé à la rue Lepic se sont exprimés. Ils ont dit leur récrimination et surtout fait des propositions pour un RDR fort. Non sans mettre l'accent sur la nécessité de s'unir. Surtout qu'en face, au PDCI, le principal allié au sein du RHDP, l'heure est au rappel des troupes. Les frondeurs à l'appel de Daoukro, comme les ont appelés Henri Konan Bédié, sont retournés à la maison.

Essy Amara et Charles Konan Banny ont été décorés. Konan Kouadio Bertin et Yasmina Ouégnin, deux autres « rebelles» aux directives données par le président du PDCI, ont été presque accueillis en héros au siège du parti. Pendant qu'en face les militants s'organisent pour faire bloc autour de leur président, au RDR c'est tout le contraire. La guerre des clans fait rage. On fait comme si on était à quelque 365 jours de 2020, la fameuse date qui cristallise tous les débats.

Or, comme le rappelle Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire, dans une interview accordée à l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique, « 2020, c'est loin ». Il ne sert donc à rien de courir surtout de façon solitaire. L'idéal est de le faire avec tous les membres de la famille, avec le même objectif et une vision commune. Et ce, pour se donner plus de chance d'atteindre l'objectif final. Il faut donc que l'intérêt général supplante l'intérêt individuel.

Aller ensemble, c'est avant tout faire bloc autour du président de la République, Alassane Ouattara, afin de lui donner cette force qui lui a permis de surmonter toute sorte d'adversité. Tout n'est certainement pas rose au RDR. Mais pour autant, faut-il, comme le lézard, effacer avec la queue, tout ce travail colossal abattu par des millions d'Ivoiriens et dont certains, malheureusement, n'ont pu voir l'aboutissement parce que très tôt arrachés atrocement à l'affection de leur famille, de leurs amis, surtout de leur compagnon de lutte ?

Non, répondront tous ces militants anonymes et connus qui, par la grâce de Dieu, sont passés près de la mort, ou ceux qui gardent encore aujourd'hui dans leur chair les séquelles de leur engagement pour plus d'équité, plus d'é- galité et plus de démocratie dans un pays où les citoyens, en fonction de leur patronyme, était catalogué.

En tout cas, les militants qui ont perdu la vie ne pardonneront pas de leur tombe, ceux par qui le malheur est arrivé. Vivement donc que les uns et les autres reviennent à la raison, surtout qu'un grand rendez-vous les attend les 9 et 10 septembre prochain. Que les uns et les autres profitent du 3e congrès ordinaire pour poser toutes les préoccupations afin qu'une fois cette étape franchie, la grande famille des républicains se mette ensemble, derrière Alassane Ouattara, pour le soutenir dans sa gestion des affaires de l'Etat.

Tout ceci lui permettra de réussir sa mission et de continuer de béné- ficier de l'estime que lui ont toujours témoigné les militants du RDR et depuis 2010, l'ensemble des Ivoiriens qui, comme Laurent Gbagbo, estiment que le président « Alassane Ouattara est brillant et travailleur ». Il faut donc arrêter d'affaiblir le pouvoir de l'intérieur.