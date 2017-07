Congo-Kinshasa: Report en vue des élections au pays - La position de la Commission électorale divise

L'annonce faite par le président de cette instance, Corneille Nangaa, fait des vagues au sein de la classe politique congolaise.

Hier, la presse congolaise a longuement relayé l'information du week-end dernier, selon laquelle la présidentielle en République démocratique du Congo ne pourra pas se tenir en décembre prochain. L'annonce a été faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Corneille Nangaa, à Paris en France. Il a indiqué qu'avant décembre 2017, «ça ne sera pas possible d'organiser les élections dans les conditions fixées par l'accord de la Saint Sylvestre».

En cause, le retard dans l'enrôlement des potentiels électeurs, l'absence des lois essentielles, le financement du processus et la question de l'insécurité dans le pays, surtout aux Kasaï. Une information qui a suscité de vives réactions au sein de la classe politique congolaise. L'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS, principal parti de l'opposition, a qualifié cette sortie de provocatrice. Pour son porte-parole, Augustin Kabuya, «Corneille Nangaa est en train d'aider Joseph Kabila à atteindre son plan de s'éterniser au pouvoir». Et d'ajouter : «Nous n'allons pas nous laisser faire». Le président du l'Union démocratique africaine (UDA), André Claudel Lubaya, appelle à la démission de M. Nangaa et de son bureau.

La presse congolaise se demande à présent si toutes les raisons de ce report sauront convaincre le camp de ceux qui réclament les élections conformément à l'accord du 31 décembre 2016. Ils estiment que la Conférence épiscopale nationale congolaise (CENCO), le Rassemblement aile Limete, et la communauté internationale ne sauraient cautionner un deuxième report. L'accord du 31 décembre dernier signé entre la majorité et l'opposition était jusqu'ici la seule référence pour sortir la RDC de la crise née du maintien au pouvoir de Joseph Kabila dont le mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Cet accord prévoit l'organisation de la présidentielle, des législatives et des élections locales avant la fin cette année.