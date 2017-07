Cameroun: Océan - Le RDPC peaufine ses stratégies

Les forces vives du parti et les militants de la base se sont réunis le 30 juin à Kribi sous la conduite de Jules Doret Ndongo.

Bien que le calendrier électoral ne soit pas encore défini, il est connu de tous que l'année 2018 aura au moins trois échéances électorales : les municipales, les législatives et la présidentielle, entre autres. Dans le département de l'Océan, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) peaufine déjà ses stratégies. Le 30 juin 2017, une grande rencontre aux allures d'un meeting s'est tenue dans la maison du parti à Kribi. Du militant de la base aux cadres de la section, tous ont répondu à l'appel du chef de la délégation permanente départementale du Comité central pour l'Océan, Jules Doret Ndongo.

« Plusieurs élections seront organisées en 2018. Il est alors temps pour nous de s'organiser », a dit le ministre Jules Doret Ndongo. Des propositions pour de meilleurs résultats du RDPC dans l'Océan fusaient alors de partout. On retiendra entre autres, la campagne de proximité, la sensibilisation des citoyens en âge de voter à s'inscrire sur les listes électorales et la parfaite communication entre la base et les hauts cadres du parti. Le sénateur Grégoire Mba Mba a fait savoir que le département de l'Océan est le cœur du RDPC. « Ce n'est donc pas ici à Kribi où le président Paul Biya a tout donné que viendra l'échec de notre parti.

Levons-nous plus que jamais pour soutenir ses idées », a-t-il dit. L'un après l'autre, les fils et filles de l'élite de l'Océan ont dit chacun quelques mots. Et de commun accord, tous les militants du RDPC du département ont promis des victoires. « Nous ne laisserons rien passer », confirme le président de la section Océan-Sud II, Pierre Mabvouna. La rencontre du 30 juin 2017, a été initiée par l'Académie du parti. Elle s'est tenue après le séminaire régional d'information et d'imprégnation des orientations du Comité central du RDPC.