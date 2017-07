Cameroun: Centre - Un nouveau sous-préfet pour Yaoundé IV

Yaoundé (Mfoundi) -« Bassilekin Georges Magloire, prenez le commandement !». C'est par cette phrase rituelle que Jean-Claude Tsila, préfet du département du Mfoundi dans la région du Centre, a clos la cérémonie d'installation du sous-préfet entrant de Yaoundé IV à Kondengui.

Toute la journée durant, les forces vives de l'arrondissement le plus vaste du Mfoundi ont attendu ce moment. Après quelques mois de vacance, suite au décès de Locko Motassi Martin, une nouvelle ère vient de commencer dans cet arrondissement cosmopolite et multiculturel. C'était donc l'ambiance des grands jours, vendredi 16 juin dernier.

Administrateur civil principal, Bassilekin Georges Magloire devra mériter la confiance placée en lui. « L'homme qui prend ainsi le commandement a été reconnu comme un administrateur outillé et méticuleux. Sa carrière et son expérience témoignent à suffisance du sens de la patrie dont il fait preuve jusqu'ici. Il sera attendu sur le chantier du développement économique, de la cohésion sociale et de la sécurité des personnes et des biens », a indiqué le préfet du Mfoundi à l'endroit du nouveau chef de terre.

En effet, l'arrondissement de Yaoundé IV est composé d'une population multiculturelle et multi-ethnique qui mène diverses activités économiques, culturelles et agricoles depuis belle lurette. Cette spécificité, « ne doit pas être un handicap. Vous devrez en tirer le plus grand enseignement. Car, comme un chef d'orchestre, vous avez la responsabilité de mettre ensemble ces différentes composantes qui feront un tout harmonique », a insisté Jean-Claude Tsila.