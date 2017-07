Cameroun: Ligue 1 - Eding fait du surplace

Le leader conserve la première place, malgré une deuxième défaite consécutive dimanche denier lors de la 21e journée.

Le sort du match Eding-Feutcheu FC, dimanche dernier au Stade militaire de Yaoundé, a été scellé dans le premier quart d'heure avec un penalty concrétisé par les visiteurs 0-1. Cette seule occasion aura suffi au promu pour infliger une deuxième défaite consécutive à Eding sport de la Lekié à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1. Et voilà donc le leader du championnat qui fait du surplace et manque de creuser l'écart avec ses poursuivants au classement. De quoi casser la bonne dynamique de l'équipe. Celle-ci n'a engrangé que quatre points sur 12 possibles depuis le début de la phase retour.

Il faut dire que de nombreux observateurs ont pointé du doigt l'arbitre de cette rencontre, accusé par certains d'avoir pris fait et cause pour Feutcheu. Mais la maladresse des attaquants d'Eding n'a pas non plus aidé. Lors de la 20e journée, Eding avait déjà concédé une défaite surprise contre le dernier du championnat, Lion blessé (1-0).

Mais il n'y a certainement pas péril en la demeure, même si ces points perdus dans la course au titre pourraient se révéler cruciaux en fin de saison. « Ce sont des choses qui arrivent. Il faut seulement rester concentré jusqu'au bout », estime Anicet Mbarga, le coach. En attendant, ses poulains conservent quatre points d'avance sur le deuxième, Apejes de Mfou, contraint au match nul (0-0) par le Canon jeudi dernier, en match avancé. La suite, c'est déjà la 22e journée ce mercredi et Eding devra se reprendre en déplacement à Melong pour affronter un autre promu, Stade Renard.

Yves Bikoï: « Nous allons remotiver les joueurs »

Manager général d'Eding Sport de la Lékié

Qu'est-ce qui explique les mauvaises performances d'Eding sport en ce début de phase retour ?

Le fait de traverser une mauvaise passe peut arriver à n'importe quelle équipe, même si c'est vrai qu'Eding Sport n'avait pas habitué le public à cela cette saison. Nous allons remotiver les joueurs afin de stopper l'hémorragie. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous allons recharger les batteries pour lancer une série positive.

Certains supporters ont décrié des décisions arbitrales litigieuses contre Feutcheu FC...

Nous n'aimons pas parler de l'arbitrage. Mais lorsque les faits sont flagrants et que tout le monde en parle, comment ne pas le faire ? Sans rentrer dans les détails, l'arbitre du match dimanche s'est illustré par des décisions qui n'ont rien à voir avec la déontologie du métier. C'est le sport et nous pouvons accepter qu'un arbitre ait des jours sans. Mais hier (dimanche, ndlr), il n'était pas à la hauteur du match. L'action qui aboutit au pénalty a changé l'issue de la rencontre. Nous avons pris un but contre le cours du jeu. Mais nous l'acceptons car nous sommes des sportifs.

Quel discours avez-vous tenu aux joueurs ?

Nous leur avons dit de travailler davantage pour avoir un meilleur résultat. Il faut se remobiliser. Ce qui s'est passé contre Feutcheu FC est déjà derrière nous. Mais aux arbitres, nous disons qu'il faut être sérieux. Ça doit changer. Il faut qu'ils respectent leur métier et officient en toute impartialité. Eding Sport va rebondir en championnat dès le prochain match. Nous ne sommes pas inquiets, surtout au regard de la qualité du jeu déployé contre Feutcheu FC.