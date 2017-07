Burkina Faso: Nana Thibaut chez le Mogho Naaba - Il demande le retour de Blaise Compaoré et les autres exilés politiques

Homme politique et acteur de la société civile, Nana Thibaut était, le vendredi 7 juillet 2017 chez le Mogho Naaba dans le cadre d'un entretien. Après la remise d'un portrait du Mogho Naaba Koubri, père de l'actuel Mogho Naaba, ce dernier dit être venu demander à Sa Majesté son implication totale pour le dialogue, la paix sociale, la vraie justice, le pardon et pour le retour au pays de l'ex-président, Blaise Compaoré et autres en exil pour des raisons politiques.

« Demander davantage l'implication de Sa Majesté, le Mogho Naaba dans la recherche du dialogue, de la paix sociale, d'une justice vraie et pour le retour de Blaise Compaoré et des autres personnes en exil pour des raisons politiques, afin que les fils et filles du Burkina se parlent ». C'est le message que Nana Thibaut a livré le vendredi 7 juillet dernier, au palais du Mogho Naaba Baongho à Ouagadougou après la remise officielle d'un cadeau symbolique à Sa Majesté, constitué d'un portrait.

La remise de ce portrait du Mogho Naaba Koubri, père de l'actuel Mogho Naaba, selon lui, est de permettre à tous ceux qui ne l'ont pas connu de pouvoir le connaître. Il ajoute ceci : « quand on voit ce qui se passe au Burkina Faso, on sait que l'horizon est sombre et il faut que le Mogho Naaba s'implique davantage dans la résolution des problèmes politiques. Présentement c'est Baise Compaoré qu'on a chassé du pouvoir mais, quand on regarde de près, il a lui aussi joué sa partition pour le développement du pays. Nous craîgnons qu'on dise un jour aussi au président Roch Marc Christian Kaboré de quitter le pouvoir et le pays sans tenir compte de ce qu'il aurait fait. C'est un véritable danger et c'est pour cette raison que nous sommes là ce matin. Sa Majesté est satisfaite de cette démarche et demande à la population de l'aider pour qu'il y ait la paix dans le pays. Après le palais du Mogho Naaba, j'irai voir les autres Dima afin que eux aussi s'impliquent davantage pour la paix dans notre pays ».

De plus en plus de voix se lèvent ces derniers temps en faveur de la paix au Burkina Faso. Après la CODER et certaines organisations de la société civile en passant par les personnes-ressources, c'est au tour de Nana Thibaut, bien connu dans le paysage politique burkinabè, de prendre la parole. Nous pensons que chaque Burkinabè en ce qui le concerne doit œuvrer pour la vraie paix, exempt de toutes tâches et de manière désintéressée pour que triomphe seule l'intérêt supérieur de notre chère patrie le Burkina Faso.