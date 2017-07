Tunisie: Kechrida prolonge pour quatre ans

Ce guide, qui s'inscrit dans le cadre du programme de participation à la vie sociale et à la gestion des… Plus »

La tension est montée d'un cran entre Slim Riahi et les anciens présidents du Club Africain. Ces derniers menacent en effet de saisir la justice pour provoquer des élections anticipées à la suite de l'annonce du comité directeur actuel de démissionner. Seulement, Slim Riahi, et après avoir eu connaissance de la décision de nommer un comité directeur de sauvetage par les anciens présidents, a indiqué qu'il revenait sur sa décision, précisant que le bureau actuel poursuivra sa mission jusqu'à la fin de son mandat au mois d'octobre 2018. Même le mécène Hamadi Bousbii, un des rares soutiens de Slim Riahi parmi les anciens présidents, semble lui avoir tourné le dos, annonçant à la presse qu'il fera tout pour sauver le Club Africain de sa situation actuelle.

Avec 38 buts en 30 matchs, Mabrouki attire forcément les convoitises. Des clubs allemands et portugais, tels que Fribourg, Ingolsatdt et le Sporting de Braga, se livrent actuellement à une course pour recruter le jeune Tunisien Mongi Mabrouki, 19 ans, et meilleur buteur du championnat du Mozambique avec 38 buts en 30 matches.

