Tunisie: Ambassadeurs et consuls en conclave les 26 et 27 juillet

A cet effet, l'Office national de la famille et de la population (Onfp), l'Association tunisienne de la santé de… Plus »

Le président de la République présidera la clôture de la conférence, le 31 juillet, en présence des chefs de missions diplomatiques et consulaires et de hauts cadres du ministère des Affaires étrangères, a indiqué la même source.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Béji Caïd Essebsi a souligné le rôle des missions diplomatiques et consulaires dans le soutien des efforts de l'Etat pour impulser le développement et accroître le rythme de création d'emplois à travers l'attraction des investissements, le lancement de projets et le développement du tourisme.

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, hier, au palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, qui a déclaré que l'entretien a porté sur les derniers préparatifs de la Conférence annuelle des chefs de missions diplomatiques et consulaires prévue les 26 et 27 juillet à Tunis.

