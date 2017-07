Tunisie: La machine se met en marche...

Les «Sang et Or» ont donc clôturé la phase des groupes par la plus belle des manières en remportant une victoire écrasante sur le score sans appel de 4-0.

Par ailleurs, les Ethiopiens de Saint-George ont subi de plein fouet le pressing opéré par les Espérantistes qui n'ont eu aucune difficulté à asseoir leur jeu. Mieux, Moez Ben Chérifia a passé dimanche dernier un début de soirée bien tranquille. C'est que tout au long de la rencontre, la formation de Saint-George n'a mené aucune action offensive digne de ce nom, se contentant d'éloigner le danger. Toutefois, le bloc bas adopté par l'adversaire a mis en difficulté l'attaque espérantiste durant les 37 premières minutes de la seconde mi-temps. Bilel Mejri, Fakhreddine Ben Youssef, Saâd Bguir, Iheb Mbarki et Khalil Chammam ont eu un mal fou à mettre à profit les occasions qu'ils se sont créées, bien que le jeu fût à sens unique.

La délivrance est venue des pieds des joueurs remplaçants, Haythem Jouini à la 82' et Ali Machani dans le temps additionnel (90'+4).

Un groupe de plus en plus homogène

Dans une grande équipe, un remplaçant n'est pas un joueur de second rang. Au contraire, les joueurs qui s'assoient sur le banc des remplaçants sont censés apporter des solutions de rechange au staff technique. Cela commence à se faire sentir au sein de l'effectif «sang et or», un groupe de plus en plus homogène. En effet, les joueurs remplaçants apportent désormais le plus escompté lorsqu'on fait appel à leurs services en cours de jeu. C'était le cas du revenant Haythem Jouini qui, par sa fraîcheur, a triplé la mise vingt minutes après son entrée en cours de jeu.

Ali Machani a lui aussi rempli sa tâche de défenseur en marquant un but assassin dans le temps additionnel, partant du principe que la meilleure défense, c'est l'attaque.

Mejri sort ses griffes

Mais s'il y a un joueur qui a bien réussi son match, c'est bel et bien le jeune attaquant Bilel Mejri. Passeur, puis buteur, ce jeune a démontré qu'on peut désormais compter avec lui.

Grâce à sa belle prestation contre Saint-George et surtout le but qu'il a marqué, Bilel Mejri peut se positionner comme la doublure de Khénissi.

Bref, la machine «sang et or» se met en marche, au grand bonheur de Faouzi Benzarti qui dispose désormais d'un groupe bien garni et surtout plus homogène que jamais où titulaires et remplaçants se complètent.