Tunisie: Une ONG s'implique pour aider des femmes à écouler leurs produits

En effet, la majorité des femmes qui habitent dans des régions reculées et isolées et qui ont monté de petits projets n'ont pas les moyens de faire la promotion de leurs produits et rencontrent de grandes difficultés pour commercialiser leurs articles fabriqués à partir de matériaux naturels.

L'ONG a choisi des coopératives et des GDAs composés de femmes analphabètes aux ressources très limitées et qui ont eu le courage de monter des projets agricoles dans des régions à grand risque terroriste, à l'instar de Tella Souissia, dans la délégation de Jelma, Sidi Bouzid. Cinq groupements de développement agricole et une coopérative qui ont monté six microprojets, dont deux d'élevage de poulets fermiers, un d'élevage de lapins, un d'apiculture et un autre de transformation de lait en fromage ont été sélectionnés et ont pu bénéficier de l'accompagnement du Groupe de volontariat civil Tunisie qui leur a apporté, non seulement l'accompagnement nécessaire pour développer leurs activités afin de créer des postes d'emploi dans les régions où ils opèrent, mais il les a aidés, par ailleurs, à faire la promotion de leurs produits et leurs articles dans les autres régions pour faciliter leur commercialisation sur les grands circuits de distribution.

Il y a lieu de souligner que, légalement reconnu depuis 2013 comme association de droit tunisien, le Groupe de volontariat civil Tunisie œuvre, depuis sa création, à assurer l'accompagnement et l'encadrement des personnes diplômées et non diplômées qui désirent monter des microprojets, notamment dans les régions défavorisées, et contribue à assurer la promotion économique et sociale dans les zones prioritaires du pays.