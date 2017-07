Tunisie: Evidence ou choix par défaut ?

Globalement, cette saison, en dépit de certains objectifs atteints, les résultats et le jeu produit par les hommes de Chiheb Ellili ne donnent pas entière satisfaction, même s'il y a du mieux ces dernières semaines.

Il faut comprendre qu'au CA, les attentes sont particulièrement élevées. Cette saison, le Club Africain a alterné le bon et le moins bon. Tantôt il a semblé perdre de sa force, de son style et de son état d'esprit. Et même s'il a su répondre présent dans les grands moments (Coupe de Tunisie et phase de groupe de la Coupe de la CAF), il n'affichera au final qu'un piètre bilan en championnat, distancé par les meneurs que sont l'Etoile et l'EST. Bref, le CA n'est pas au mieux même s'il n'est pas dans le pire.

Sauf que quand la machine grince, un fusible doit sauter. Serait-ce le staff technique qui paiera la note? Ça se discute actuellement dans les couloirs clubistes.

Pointé du doigt, à tort ou à raison, Chiheb Ellili est forcément sur la sellette. Et les dirigeants du club de la capitale semblent être en quête d'un nouvel entraîneur pour la saison à venir.

D'ailleurs, la piste menant au Portugais Paolo Duarte semble à l'heure actuelle la plus sérieuse. L'ex-coach du CSS serait la priorité des dirigeants du CA. Pourquoi Duarte ?

Peut-être parce que le CA a besoin d'un homme à poigne, un technicien expérimenté à la réputation bien établie.

Bref, le CA veut du lourd pour diriger son plateau technique.

Et à moins d'un retournement de situation de dernière minute, Chiheb Ellili en fera les frais. Duarte, quant à lui, pourrait être tenté par le projet clubiste. Sauf que rien n'est moins sûr. Pas de short-list allongée cependant, du moins jusque-là. Pas d'autre grand calibre annoncé. Seule, la piste Duarte est envisagée. Et si l'info a filtré, c'est que le bureau directeur disposerait de quelques garanties, un accord de principe... Pour revenir à Chiheb Ellili, s'il est remercié, ce ne sera pas automatiquement tout bénéfice pour le CA.

Car Ellili a su composer avec les moyens du bord et à plusieurs reprises. Sans avoir des ardeurs martiales, il a su relever le défi de la communication inter-groupe. Les joueurs, quant à eux, l'ont totalement adopté, même si leurs écarts de conduite et leurs errements tantôt n'ont pas fait les affaires du coach.

Une équipe et une esquisse

Un autre son de cloche résonne aux oreilles des inconditionnels. Pour certains, Chiheb Ellili est en difficulté au CA parce qu'il ne convainc pas sur sa capacité à faire de grandes choses avec le CA, gagner le championnat ou atteindre les phases avancées de la Ligue des Champions notamment ! Il faut dire qu'en dépit d'un net regain de forme clubiste, ces derniers temps, les premiers mois de la saison n'ont pas rassuré. Seulement, en ce moment, on peut voir du mieux. Et notamment en Coupe de la CAF où le CA est allé chercher la qualification et continuer de bien figurer au sein de la C2. Certainement que s'il atteint les demi-finales, les tenants clubistes auront une chance de changer la donne dans l'esprit de certains supporters. Car, en ce moment, le coach en place ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Et s'il souhaite poursuivre sa tâche, ses dirigeants ont eux une autre idée en tête !

A l'heure où le CA s'apprête à préparer la saison à venir, l'on ne sait pas encore si les compétences de Chiheb Ellili seront une nouvelle fois testées. Le prochain challenge aura lieu en septembre face au MC Alger. Et, d'ici là, le CA devra forcément mettre les petits plats dans les grands. Garder une ossature compétitive, axer son action sur la profondeur du banc, reconduire les baux de quelques tauliers, renforcer l'assise défensive et permettre au staff technique d'avoir de la marge (staff en place ou successeur).

En clair, le CA ne peut plus se permettre d'aborder la nouvelle saison (ou le prolongement de l'actuelle) dans l'urgence.

Et cela nous renvoie de nouveau à l'enrôlement annoncé de Paolo Duarte. Certains Clubistes connaisseurs affirment ainsi que l'homme aux multiples schémas tactiques et au jeu léché est en quelque sorte le fantasme ultime du président du CA, l'entraîneur rêvé, capable d'apporter le spectacle tant recherché.

Et c'est dire combien l'affaire paraît mal embarquée pour Chiheb Ellili! Mais après tout, ce dernier peut toujours s'accorder le droit de garder espoir !