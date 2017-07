Tunisie: L'élite des athlètes arabes au rendez-vous

Le comité d'organisation du 20e Championnat arabe d'athlétisme senior tiendra une conférence de presse demain à partir de 09h30, et ce, en vue de présenter tous les aspects de cette manifestation d'envergure.

Pour information, la compétition débutera le 15 et s'achèvera le 18 juillet. Elle se déroulera au Stade d'Athlétisme de Radès selon un programme copieux. A 17h00, le 15 juillet, place à la cérémonie d'ouverture rehaussée par la présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que par la ministre du Tourisme.

Notons que 16 pays seront représentés par 259 athlètes. La délégation tunisienne comprend quant à elle 56 participants.

Historique du Championnat arabe d'athlétisme

En 1977, la première édition de cette joute a eu lieu à Damas en Syrie. La Tunisie, pays hôte de l'actuelle manifestation, a déjà organisé deux éditions. En 1981 au stade de l'Ineps de Ksar Saïd. Et en 2005 au stade d'athlétisme de Radès. A cet effet, la Tunisie a engrangé 243 médailles depuis la création de cette compétition: 85 médailles or, 82 argent et 76 bronze.

Un plateau relevé

Plusieurs champions aguerris participeront à la joute de cette année: Habiba Ghribi sur 1.500 m et 3.000 m steeple . Abdesslem Layouni sur 800 m (record de Tunisie). Chahinez Nasri sur 10.000m marche (championne d'Afrique 2016 et championne arabe 2015) et Hassanine Sbaï sur 10.000 m marche (champion arabe 2015).

Le « must » des athlètes arabes

Volet participants arabes de renommée, le Qatar sera représenté par Mootaz Issa Berchem, médaillé d'argent de saut en hauteur aux Jeux olympiques de Rio 2016. Ainsi que Achref Amjed Essifi, champion du monde junior du lancer du marteau en 2014. L'Algérie, quant à elle, est représentée par Abdelmlak Lahoulou, médaillé d'or du 400 haie lors des Jeux Africains de 2016. Et Triki Yasser Mohamed Taher, 4e au championnat du monde junior de 2016 dans la discipline saut en longueur.