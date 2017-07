Tunisie: Un emprunt de 100 millions d'euros

Ce guide, qui s'inscrit dans le cadre du programme de participation à la vie sociale et à la gestion des… Plus »

Cette première opération d'assistance macrofinancière en Tunisie sera suivie d'un deuxième programme AMF (MFA-II) d'un montant de 500 millions d'euros (1.395 millions de dinars), également sous forme de prêts. La nouvelle opération a été proposée suite aux attaques terroristes de 2015, qui ont engendré le blocage de la reprise économique en Tunisie. Cela a eu un impact significatif sur la situation de la balance des paiements et les besoins de financement du pays. Le programme a été approuvé par le Conseil et le Parlement européens le 6 juillet 2016, lit-on dans le communiqué .

Le commissaire européen aux affaires économiques et financières, fiscalité et douanes, Pierre Moscovici, a estimé que « ce décaissement, à la suite d'un accord sur un nouveau programme, réaffirme l'engagement continu de l'UE à soutenir la Tunisie dans ses efforts pour poursuivre sa transition économique et politique. Nonobstant un contexte régional instable, la Tunisie a démontré sa détermination à consolider un système démocratique à part entière et à assurer la prospérité de tous ses citoyens. L'UE soutiendra fermement la Tunisie et son peuple », a-t-il assuré.

Il permettra, aussi, de favoriser la reprise économique de la Tunisie tant en fournissant des fonds concessionnels qu'en encourageant la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures politiques importantes convenues dans un protocole d'accord entre l'UE et la Tunisie, a précisé la même source.

