Tunisie: Un démarrage trop timide

Jusqu'à dimanche minuit, le nombre d'inscrits atteint 124.410 (61.688 femmes et 62.722 hommes), a-t-il indiqué.

La campagne d'inscription sur les listes électorales a démarré le 19 juin dernier.

Nabil Baffoun a confié que les gouvernorats de Sidi Bouzid et de Kasserine et la circonscription électorale de Tunis 1 connaissent le plus fort taux d'inscriptions enregistrées (Sidi Bouzid 9.156, Kasserine 6.091 et Tunis (1) 6.689), alors que les gouvernorats de Tataouine, Gafsa et Tunis 2 détiennent, jusqu'ici, le plus faible taux (Tataouine 1.834, Gafsa 2.013 et Tunis (2) 2.361).

Pour encourager les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales, a-t-il ajouté, l'Isie a opté pour les outils de communication modernes, tels Facebook, Instagram et Twitter.

Il a indiqué qu'à partir de lundi prochain, les équipes mobiles en charge des inscriptions intensifieront leurs actions de sensibilisation à travers le pays, notamment dans les plages, les festivals, les centres commerciaux.

Il a, dans ce sens, appelé les électeurs qui ont changé d'adresse entre 2014 et 2017 de renouveler leur inscription.

Sur un autre plan, Nabil Baffoun a indiqué que l'Isie aura une réunion de travail avec les représentants des ministères de l'Intérieur et de la Défense pour examiner le calendrier d'inscription et de vote des sécuritaires et des militaires prévu le 10 décembre prochain.

Il a, par ailleurs, exhorté l'Assemblée des représentants du peuple à pourvoir les postes vacants au sein du Conseil de l'Isie, surtout que la mission du président, vice-président et membre démissionnaires de l'Isie, respectivement Chafik Sarsar, Mourad Ben Mouelli et Lamia Zargouni, prendra fin le 24 juillet.