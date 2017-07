Tunisie: Un guide d'orientation

Ce guide, qui s'inscrit dans le cadre du programme de participation à la vie sociale et à la gestion des affaires locales, a pour objectif d'assister les facilitatrices dans leur travail de terrain et les aider à maîtriser les mécanismes de communication et les techniques de gestion.

Le guide présente un ensemble d'activités à planifier et les normes à respecter pour réussir les campagnes de sensibilisation en plus d'autres outils aidant les facilitatrices à accomplir des activités de sensibilisation au profit des familles portant sur l'action municipale et la gestion des affaires locales.

Dans le cadre de ce même projet réalisé conformément au protocole de partenariat entre les deux parties, le ministère avait organisé deux sessions de formation au profit de 600 facilitatrices titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur, sur les principes de base pour préparer à la gestion des affaires locales.

Le ministère avait également organisé 12 autres sessions de formation approfondies dans le domaine de la communication politique pour le compte de 400 facilitatrices diplômées du supérieur.